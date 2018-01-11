Самым популярным выбросом конца года в Омске стал аммиак

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О выбросах в атмосферу, зафиксированных в декабре 2017 года, сообщили в Обь-Иртышском гидрометеоцентре. По данным экспертов, неустойчивый характер погоды способствовал рассеиванию вредных веществ.

В итоге, в Омске была обнаружена повышенная концентрация загрязняющих веществ по пяти видам примесей. Самыми частыми стали выбросы аммиака — специалисты Обь-Иртышского зафиксировали 9 случаев. На втором месте стали выбросы оксида азота (4 случая). Выбросов оксида углерода, диоксида азота и фенола — по одному случаю.

Повышенная концентрация фенола пришлась на Ленинский округ Омска. Здесь же наблюдалась повышенная предельно-допустимая концентрация оксида и диоксида азота. В Центральном округе в декабре наблюдалась повышенная концентрация оксида углерода.