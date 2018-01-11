Самым популярным выбросом конца года в Омске стал аммиак
Похоже, в Омске настолько часто происходят выбросы различных вредных веществ, что их уже можно ранжировать по популярности.
Похоже, в Омске настолько часто происходят выбросы различных вредных веществ, что их уже можно ранжировать по популярности.
О выбросах в атмосферу, зафиксированных в декабре 2017 года, сообщили в
В итоге, в Омске была обнаружена повышенная концентрация загрязняющих веществ по пяти видам примесей. Самыми частыми стали выбросы аммиака — специалисты
Повышенная концентрация фенола пришлась на Ленинский округ Омска. Здесь же наблюдалась повышенная
Отметим, что в Омске до сих пор не найден виновник выбросов этилмеркаптана, которые произошли в марте 2017 года. Тогда горожане пожаловались на острый запах газа. Расследование причастных к выбросам продолжается.