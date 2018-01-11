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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе закроют движение автомобилей по старому мосту через Белую

Городские власти заявляют, что это временная мера.

Источник: РИА "Новости"

Уфимская мэрия сообщает о временном перекрытии движения по старому автомобильному мосту через реку Белая. Ранее специалисты заключили: при понижении температуры воздуха до -25С и ниже ездить по нему не безопасно.

Старый мост будет закрыт с 24:00 в ночь с 12 на 13 января и открыт в воскресенье, 14 января, в 14:00 часов. Данное ограничение связано с тем, что в это время в башкирской столице ожидается похолодание до -28, местами до -30 градусов.

Сейчас для автомобилей, двигающихся по мосту, действует ограничение скорости до 20 км/ч и массы транспортного средства — до 10 тонн. Также ограничено движение по левой полосе проезжей части мостового перехода, информирует пресс-служба уфимской мэрии.

Также в городской администрации заявили, что при изменениях погодных условий, сроки перекрытия движения будут корректироваться.

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