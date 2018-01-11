В Нижнем Новгороде выпустят ёлочные игрушки с символикой ЧМ-2018

Ёлочные игрушки с символикой Чемпионата мира по футбола 2018 года будет выпускать нижегородская фабрика «Ариель».

Как сообщила агентству Newsroom24 заместитель директора фабрики Елена Терсинских, сейчас идёт разработка дизайна возможных вариантов росписи, однако принципиальное решение выпустить памятные ёлочные украшения с символикой Мундиаля уже принято.

Производство и роспись ёлочных игрушек в Нижегородской области существует с 1936 года. Сегодня фабрика «Ариель» широко известна не только в России, но и за рубежом.