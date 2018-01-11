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16:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске нашли пропавшего 10-летнего мальчика

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нашли пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Источник: БЕЛТА

Мальчика нашли на ул. Голодеда. Ребенок ночевал в подъезде дома на ул. Ангарской. Как рассказала Татьяна Ковалева, люди опознали мальчика по фотографии. Как сообщалось, 10-летний Даниил Соколовский 10 января около 15.00 ушел из школы № 24 на ул. Прушинских в неизвестном направлении и домой не вернулся. Поисками ребенка занималась милиция и волонтеры.

«Мальчик неоднократно уже уходил из дома. Семья переехала в дом на ул. Балтийской из Фрунзенского района, где он также ранее сбегал. В Ленинском районе это уже второй случай, когда он пропадает», — рассказала Татьяна Ковалева.

Ребенок объясняет свои поступки тем, что, когда у него возникают проблемы в школе, он не хочет идти домой, боится, что его будут ругать. Ранее милиция находила ребенка в торговых центрах.

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