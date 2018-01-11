В Минске нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Источник: БЕЛТА

Мальчика нашли на ул. Голодеда. Ребенок ночевал в подъезде дома на ул. Ангарской. Как рассказала Татьяна Ковалева, люди опознали мальчика по фотографии. Как сообщалось, 10-летний Даниил Соколовский 10 января около 15.00 ушел из школы № 24 на ул. Прушинских в неизвестном направлении и домой не вернулся. Поисками ребенка занималась милиция и волонтеры.

«Мальчик неоднократно уже уходил из дома. Семья переехала в дом на ул. Балтийской из Фрунзенского района, где он также ранее сбегал. В Ленинском районе это уже второй случай, когда он пропадает», — рассказала Татьяна Ковалева.