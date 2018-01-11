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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Археологи нашли в Египте древнейшую «канцелярию» фараонов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Американские и египетские археологи нашли на территории Бехдета, столицы Южного царства, пока древнейшую «канцелярию» фараонов, в которой хранились сокровища и работали чиновники времен пятой династии Древнего Египта, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Источник: РИА Новости


Этот комплекс, как отметил Мостафа Вазири (Mostafa Waziri), текущий глава Высшего совета по делам древностей, на настоящий момент является самым древним следом существования цивилизации в Бехдете, и он отодвигает время его основания на несколько столетий назад.

Город Бехдет был столицей Южного Царства Древнего Египта до объединения двух царств, и оставался одним из крупнейших центров силы на протяжении почти всей истории этой цивилизации.

Как предполагают ученые, он мог быть основан еще в прединастический период, но Бехдет стал политическим центром только во времена 6 династии, в 24−23 веках до нашей эры, когда на его территории были сооружены мастабы, кирпичные гробницы знати, и другие крупные сооружения, следы которых сохранились до наших дней.
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Изначально само поселение не привлекало внимания археологов, так как рядом с ним уже в эллинистический период был построен роскошный храм Гора, который дожил до нашего времени почти в первозданном виде. Только в середине 20 века ученые обнаружили, что под холмами рядом с этим культовым сооружением скрывается целый древнеегипетский город, сохранивший в себе почти три тысячи лет непрерывной истории древней цивилизации.

Активные раскопки на территории Бехдета были начаты в 2001 году командой американских и египетских археологов, возглавляемой Надин Мёллер (Nadine Moeller) из университета Чикаго (США). За это время ученые откопали на территории города множество жилых зданий, амбар и различные административные помещения, построенные во времена правления 6 династии Древнего Царства и ее наследников.

Последним и, как заявила сама Меллер, самым крупным и важным открытием ее команды стало обнаружение административного комплекса, построенного на территории Бехдета во времена фараона Джедкара Исеси, правившего в 2414−2375 годах до нашей эры.

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По ее словам, открытие этого комплекса позволяет египтологам объяснить несколько странностей, связанных с многочисленными экспедициями Джедкара Исеси на восток, где «повелитель двух домов» искал новые источники драгоценных металлов и других ресурсов.

Сама «канцелярия», как считает археолог, служила своеобразным «складом» и перевалочным пунктом для тех сокровищ и образцов пород, которые фараон добывал во время своих походов в восточные пустыни. В пользу этого говорит омножество артефактов из разных уголков Синая, побережья Красного моря и прочих уголков Ближнего Востока и Африки, которые были найдены в этом комплексе, а также сохранившиеся в нем записи об участниках экспедиций и ее руководителях.

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