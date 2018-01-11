Первый полуфинал всероссийского студенческого кубка «Управляй!» начался в Омске
В конкурсе по менеджменту принимают участие студенты из Омской и Иркутской областей.
В конкурсе по менеджменту принимают участие студенты из Омской и Иркутской областей.
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый полуфинал конкурса по менеджменту «Управляй!», в котором принимают участие студенты из Омской и Иркутской областей, начался в четверг в Омске. Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса.
«11 января на площадке первого полуфинала со студентами начали работать эксперты: представители Сбербанка, “Леруа Мерлен”, МТС, Х5 Retail Group, а также крупных региональных предприятий и объединений — Омского областного союза промышленников и предпринимателей, а также Омского регионального бизнес-инкубатора», — сообщили организаторы.
В оргкомитете уточнили, что
«Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях», — подчеркнули организаторы.
С приветствием от имени временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова выступила министр образования Омской области Татьяна Дернова и министр экономики Омской области Расим Галямов, который отметил, что на этапе полуфинала представители органов государственной власти видят тех, на кого будет опираться промышленность и экономика в будущем. От имени руководства города Омска полуфиналистов поприветствовал
Кубок «Управляй!» являются частью платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России Владимира Путина наладить работу социальных лифтов. Платформа осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на решение поставленной главой государства задачи. «Россия — страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. В настоящий момент в платформу входит 13 проектов, еще 5−7 могут присоединиться к ней в ближайшее время.