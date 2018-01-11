На станции «Технологический институт-1» в Петербурге заменят эскалаторы

Источник: Аргументы и факты

На станции метро «Технологический институт-1» в метро Петербурга заменят все эскалаторы и добавят один новый, передает пресс-служба Главгосэкспертизы. Положительное заключение по проекту реконструкции в подземке было выдано ведомством накануне.

Согласное проекту, вместо старых эскалатор на станции установят новые. Кроме того, к трем действующим добавят еще один эскалатор. Таким образом, их станет четыре. Работы будут финансировать из городского бюджета.

Также в рамках реконструкции запланированы капитальный ремонт основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, замена инженерных сетей и систем.