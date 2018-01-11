Воронежцы пожаловались на бесконтрольно сжигаемый валежник в «Северном парке»
Горожане: «Сухие стволы горят в огромных кострах, а поблизости — никого».
Горожане: «Сухие стволы горят в огромных кострах, а поблизости — никого».
Воронежцев взволновало то, каким образом очищают «Северный парк» от валежника и затем утилизируют сухую древесину. Гневный пост на эту тему опубликовали в сообществе «Типичный Воронеж». Горожан взволновали огромные костры, за которыми, по впечатлениям местных жителей, даже никто не следит:
— В Северном в районе Военного городка уже который день валят лес и сжигают поваленные деревья. Дым идет на дома, на садик, на школу, — жалуется местная жительница.
К посту она приложила фото, где видно, как дети, идущие с уроков, подносят веточки к пламени и всячески забавляются. Не удивительно, что безопасность происходящего вызвала у воронежцев вопросы.
Работы проводит Сомовский филиал СГБУ ВО «ВЛЦ», они согласованы с властями. Мы позвонили в учреждение и поинтересовались, нормально ли, что за кострами никто не следит, на что получили ответ:
— Наши сотрудники на месте есть, просто, возможно, они отошли к другой точке. В пять они уйдут вовсе, оставив костры тлеть — это безопасно в настоящее время года.