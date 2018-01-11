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11 января, источник: Моя Планета

Потерявшийся котенок во Франции самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде

Юная пушистая француженка c хвостом и усами самостоятельно прокатилась на поезде, чтобы встретиться с потерявшей ее хозяйкой.

На вокзале во французской коммуне Сарт пассажиры заметили котенка, который остановился прямо на путях перед региональным поездом TER. Люди попытались отогнать не соблюдающее технику безопасности животное, но не преуспели. Тогда контролер поезда Гийом Шуека взял ответственность на себя, подобрал котенка и отнес его за пределы вокзала. Но история на этом не закончилась, а только началась.

«Я вернулся к поезду, потому что мы должны были отправляться, но кошка последовала за мной и стала забираться в поезд. Так я взял ее с собой и сказал: залезай, малыш, мы что-нибудь придумаем, когда прибудем в Ман», — рассказал контролер, слова которого приводит РИА «Новости».

На всем протяжении пути кошка по кличке Нуазетт (в переводе с французского означает «Фундук») была примерным пассажиром, сидела на своем месте, смотрела на контролера и о чем-то с ним разговаривала на кошачьем языке. Фотографии путешественницы, на которых та сидит в кабине машиниста и на кресле в вагоне, Шуека опубликовал в своем Twitter.

На вокзале Ман котенка передали другим сотрудникам национальной железнодорожной компании Франции SNCF. Позже при помощи социальных сетей удалось найти хозяйку Нуазетт.

«Сообщество Twitter отлично сработало. Один человек сопоставил мое сообщение и объявление о поиске, которое было размещено два дня назад на Facebook. И так я смог найти хозяйку, смог ей позвонить и связать с сотрудниками вокзала. И она приехала за своей кошкой в тот же день», — заключил Шуека.

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