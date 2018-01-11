Потерявшийся котенок во Франции самостоятельно вернулся к хозяйке на поезде

На вокзале во французской коммуне Сарт пассажиры заметили котенка, который остановился прямо на путях перед региональным поездом TER. Люди попытались отогнать не соблюдающее технику безопасности животное, но не преуспели. Тогда контролер поезда Гийом Шуека взял ответственность на себя, подобрал котенка и отнес его за пределы вокзала. Но история на этом не закончилась, а только началась.

«Я вернулся к поезду, потому что мы должны были отправляться, но кошка последовала за мной и стала забираться в поезд. Так я взял ее с собой и сказал: залезай, малыш, мы что-нибудь придумаем, когда прибудем в Ман», — рассказал контролер, слова которого приводит РИА «Новости».

На всем протяжении пути кошка по кличке Нуазетт (в переводе с французского означает «Фундук») была примерным пассажиром, сидела на своем месте, смотрела на контролера и о чем-то с ним разговаривала на кошачьем языке. Фотографии путешественницы, на которых та сидит в кабине машиниста и на кресле в вагоне, Шуека опубликовал в своем Twitter.

На вокзале Ман котенка передали другим сотрудникам национальной железнодорожной компании Франции SNCF. Позже при помощи социальных сетей удалось найти хозяйку Нуазетт.