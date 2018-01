Фразу «Кто-то тронул мои спагетти» провозгласили мемом года

В сети набирает популярность фрагмент из американского мультфильма «Златовласка и три медведя», который был выпущен в 1930-х годах. Фраза одного из героев с итальянским акцентом «Кто-то трогал мои спагетти» (Somebody touch-a my spaghet!) успела стать мемом, пишет The Daily Dot.