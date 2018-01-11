Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Названа опасность дневного сна
Иностранцам запретили усыновлять детей из Эфиопии
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Ани Лорак отдыхает с семьей в Мексике
«Иран сейчас как СССР в начале 80-х»Руководство Ирана изъяло из школьной программы английский язык
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Запад готовит сценарий признания Крыма российским — Мурадов
Американские СМИ объяснили, зачем США газ РФ
Ани Лорак отдыхает с семьей в Мексике
Сестра Маркл раскритиковала актрису за слишком роскошную жизнь
Эксперты оценили риски ареста золотовалютных резервов РФ в США
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
В Москве хотят объединить районы Марьино и Люблино
В Сочи учителей поселили в подвале школы
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
9Умер Михаил Державин
11 января, источник: Lenta.Ru

Фразу «Кто-то тронул мои спагетти» провозгласили мемом года

В сети набирает популярность фрагмент из американского мультфильма «Златовласка и три медведя», который был выпущен в 1930-х годах. Фраза одного из героев с итальянским акцентом «Кто-то трогал мои спагетти» (Somebody touch-a my spaghet!) успела стать мемом, пишет The Daily Dot.

По данным ресурса Know Your Meme, впервые пятисекундный фрагмент был опубликован на YouTube 2 января и набрал более трех миллионов просмотров, но позднее был удален.

Популяризации мема посодействовал один из самых популярных блогеров платформы PewDiePie. Его видео под названием YOUTUBE TOUCHED MY SPAGET (YouTube тронул мои спагетти) набрало почти семь миллионов просмотров.

YouTube уже наводнили десятки однотипных видео, в которых отца-медведя со стереотипным итальянским акцентом поместили в мультфильмы «Симпсоны», «Губка Боб Квадратные штаны», «Джимми Нейтрон», а также замиксовали с множеством других мемов.

Издание отметило, что фразу можно смело назвать мемом 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Трамп рассказал, в чем виновата Россия
Кто виноват в олимпийском позоре России
Назван размер безвозмездной помощи для Сирии
Госдеп объяснил совет избегать поездок в Россию
Минсельхоз предложит установить новую минимальную цену на коньяк
«Северный поток-2» решили перекрыть новыми аргументами
Трамп: Америке не нужны мигранты, прибывающие из «грязных дыр»
Глава Минтранса: миф о плохих дорогах в России развеян
В Гватемале сурово осуждена семья, похитившая кредиты в РФ
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Драма дня: Кайшева стреляла вслепую Лучшая из россиянок Дарья Виролайнен стала 16-й в женской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу одержала итальянка Доротея Вирер
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Необычный способ заняться сексом «Защищать» себя перед контактом следует не только с помощью презерватива
Кино
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств» По словам актрисы, с домогательствами сталкивались многие ее друзья и коллеги
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь