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11 января, источник: Lenta.Ru

Путин усомнился в возможности копить деньги в криптовалютах

Президент России Владимир Путин считает, что за криптовалютами нет никакого обеспечения, и они не могут служить средством накопления. Об этом он рассказал на встрече с руководителями российских СМИ.

«Известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена, она может быть в известной степени и в известных ситуациях средством расчета», — пояснил Путин.

Российский лидер пояснил, что Центробанк консервативно смотрит на криптовалюты, но не исключил возможного законодательного регулирования в этой сфере. «Если мы отрегулируем, то государство будет нести ответственность за тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека», — отметил российский лидер.

По словам Путина, в случае с криптовалютами нельзя допустить повторения ситуации, подобной валютной ипотеке. «Граждан предупреждали об опасности вложения в эту форму кредитования, напоминая о курсовых рисках. Но когда это произошло, все же забыли об этом. Все забыли и диссоциируют это, как будто этого не было, это же было, предупреждения были, но никто не слушает», — напомнил Путин.

10 января один из богатейших людей планеты американский инвестор Уоррен Баффет высказал предположение, что все криптовалюты «плохо кончат». По его словам, он не может спрогнозировать сроки, но уверен в будущем крахе.

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