Путин усомнился в возможности копить деньги в криптовалютах

«Известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена, она может быть в известной степени и в известных ситуациях средством расчета», — пояснил Путин.

Российский лидер пояснил, что Центробанк консервативно смотрит на криптовалюты, но не исключил возможного законодательного регулирования в этой сфере. «Если мы отрегулируем, то государство будет нести ответственность за тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека», — отметил российский лидер.

По словам Путина, в случае с криптовалютами нельзя допустить повторения ситуации, подобной валютной ипотеке. «Граждан предупреждали об опасности вложения в эту форму кредитования, напоминая о курсовых рисках. Но когда это произошло, все же забыли об этом. Все забыли и диссоциируют это, как будто этого не было, это же было, предупреждения были, но никто не слушает», — напомнил Путин.