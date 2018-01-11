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11 января, источник: Русская служба Би-би-си

Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула

Компания Rigby & Peller лишилась титула официального поставщика нижнего белья для британской королевской семьи предположительно из-за книги, в которой описывался процесс снятия мерок с королевы Елизаветы II.

Rigby & Peller, которая владеет несколькими бутиками в Лондоне и других районах Англии, занималась эксклюзивными поставками нижнего белья королевской семье с 1960 года.

Скандал разгорелся после выхода книги «Storm in a D-Cup» основательницы компании Джун Кентон, которая лично работала с королевой.

Кентон заявила, что в книге нет ничего такого, что может обидеть королевскую семью. Она сказала, что не могла поверить, когда узнала о решении отозвать патент на право именоваться поставщиком королевского двора.

Букингемский дворец заявил, что не дает комментариев о конкретных поставщиках товаров и услуг.

В заявлении Rigby & Peller говорится, что компания очень опечалена решением, но не будет вдаваться в детали отзыва патента из уважения к королевской семье.

Кентон приобрела Rigby & Peller в 1982 году за 20 тыс. фунтов, а в 2011 году продала контрольный пакет за 8 млн фунтов, но сохранила свое место в совете директоров.

Будучи официальным мастером по корсетам, 82-летняя Кентон периодически бывала в Букингемском дворце, обслуживая помимо королевы также королеву-мать и принцессу Маргарет.

Биография Кентон была опубликована в марте 2017 года. По ее словам, полгода назад ей сообщили, что королевский дворец более не заинтересован в услугах компании.

«Мне очень жаль, что Букингемский дворец недоволен этой историей. Это добрый, благодушный рассказ о том, что происходило в моей жизни», — сказала она.

«Я лишь рассказала, что бывала там, а не то, что конкретно там происходило. Я ни коим образом не упомянула, что я делала с королевой, королевой-матерью и принцессой Маргарет. Это удивительно. Это очень печалит на закате жизни, но что поделаешь. Я не могу бороться с Букингемским дворцом, да мне бы и не хотелось. Но очень тяжело», — добавила она.

Кентон работает в индустрии нижнего белья уже более 60 лет.

«Наверное, мне предварительно нужно было дать им копию книги, но я не думала, что это что-то подобное потребуется», — отметила Кентон.

Ассоциация, регламентирующая королевские патенты на право осуществлять поставки и оказывать услуги королевскому двору, пока не прокомментировала ситуацию Би-би-си.

Что такое королевский патент?

Несколько веков королевский патент на право именоваться поставщиком двора Ее величества или членов королевской семьи предоставляется частным предпринимателям и компаниям, которые на постоянной основе поставляют товары и предоставляют услуги монарху.

Королевский патент выдается отдельному человеку и дает ему право демонстрировать королевский герб на своей продукции.

Патенты не выдаются на выполнение услуг профессионального характера, например, банкирам и юристам, а также СМИ.

Как получить патент?

Сейчас есть три человека с правом выдавать королевский патент — королева, герцог Эдинбургский и принц Уэльский.

Компании могут обратиться за получением патента, если они на протяжении пяти лет поставляли товары или предоставляли услуги королевской семье.

Каждые пять лет патенты пересматриваются, и их продление зависит от того, насколько активно королевская семья продолжает покупать товары у поставщика.

В настоящее время королевский патент есть примерно у 800 компаний. С полным списком можно ознакомиться здесь.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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