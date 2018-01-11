Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Компания Rigby & Peller лишилась титула официального поставщика нижнего белья для британской королевской семьи предположительно
Компания Rigby & Peller лишилась титула официального поставщика нижнего белья для британской королевской семьи предположительно
Rigby & Peller, которая владеет несколькими бутиками в Лондоне и других районах Англии, занималась эксклюзивными поставками нижнего белья королевской семье с 1960 года.
Скандал разгорелся после выхода книги «Storm in a D-Cup» основательницы компании Джун Кентон, которая лично работала с королевой.
Кентон заявила, что в книге нет ничего такого, что может обидеть королевскую семью. Она сказала, что не могла поверить, когда узнала о решении отозвать патент на право именоваться поставщиком королевского двора.
Букингемский дворец заявил, что не дает комментариев о конкретных поставщиках товаров и услуг.
В заявлении Rigby & Peller говорится, что компания очень опечалена решением, но не будет вдаваться в детали отзыва патента из уважения к королевской семье.
Кентон приобрела Rigby & Peller в 1982 году за 20 тыс. фунтов, а в 2011 году продала контрольный пакет за 8 млн фунтов, но сохранила свое место в совете директоров.
Будучи официальным мастером по корсетам, 82-летняя Кентон периодически бывала в Букингемском дворце, обслуживая помимо королевы также
Биография Кентон была опубликована в марте 2017 года. По ее словам, полгода назад ей сообщили, что королевский дворец более не заинтересован в услугах компании.
«Мне очень жаль, что Букингемский дворец недоволен этой историей. Это добрый, благодушный рассказ о том, что происходило в моей жизни», — сказала она.
«Я лишь рассказала, что бывала там, а не то, что конкретно там происходило. Я ни коим образом не упомянула, что я делала с королевой,
Кентон работает в индустрии нижнего белья уже более 60 лет.
«Наверное, мне предварительно нужно было дать им копию книги, но я не думала, что это
Ассоциация, регламентирующая королевские патенты на право осуществлять поставки и оказывать услуги королевскому двору, пока не прокомментировала ситуацию
Что такое королевский патент?
Несколько веков королевский патент на право именоваться поставщиком двора Ее величества или членов королевской семьи предоставляется частным предпринимателям и компаниям, которые на постоянной основе поставляют товары и предоставляют услуги монарху.
Королевский патент выдается отдельному человеку и дает ему право демонстрировать королевский герб на своей продукции.
Патенты не выдаются на выполнение услуг профессионального характера, например, банкирам и юристам, а также СМИ.
Как получить патент?
Сейчас есть три человека с правом выдавать королевский патент — королева, герцог Эдинбургский и принц Уэльский.
Компании могут обратиться за получением патента, если они на протяжении пяти лет поставляли товары или предоставляли услуги королевской семье.
Каждые пять лет патенты пересматриваются, и их продление зависит от того, насколько активно королевская семья продолжает покупать товары у поставщика.
В настоящее время королевский патент есть примерно у 800 компаний. С полным списком можно ознакомиться здесь.