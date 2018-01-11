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11 января, источник: Популярная механика

Хакерские атаки могут спровоцировать применение ядерного оружия

Хакерские атаки на системы ядерных вооружений могут спровоцировать применение атомного оружия из-за неверной оценки реальной угрозы, говорится в докладе Королевского института международных отношений.

Источник: Популярная механика

«В мирное время агрессивная киберактивность может поставить (ядерные) государства перед дилеммой, так как они не будут понимать, стали ли их системы целью кибератаки. Эта неизвестность может повлиять на принятие военных решений, в частности тех, которые касаются политики ядерного сдерживания. Во времена растущей напряженности кибератаки на системы ядерных вооружений могут стать причиной эскалации, что может привести к применению таких систем», — говорится в опубликованном в четверг 26-страничном докладе.

При этом, отмечают исследователи, системе, которая уже проявила себя как подвергшаяся атаке, не будут доверять при принятии соответствующих решений в будущем.

Главной причиной для такой угрозы в докладе называется то, что системы ядерных вооружений создавались, когда компьютерные технологии были на ранних стадиях развития, и их потенциальной уязвимости перед кибератаками не уделялось значительного внимания.

«Существует множество уязвимостей и путей, через которые злоумышленник может проникнуть в систему ядерных вооружений без ведома государства. Человеческая ошибка, сбой в системе, заложенная при разработке уязвимость и чувствительность к сетям — все это создает проблемы безопасности. Такие методы кибератак как манипуляция данными и спуфинг (подмена для маскировки — ред.) несут угрозу целостности систем коммуникаций, что увеличивает влияние неточностей на принятие военных решений», — отмечается в докладе.

В качестве меры защиты от угрозы авторы доклада предлагают усилить меры кибербезопасности, а также применить «целостный подход» в создании «надежных систем на основе оценок значительных рисков».

«Ядерные государства несут ответственность за внедрение мер по снижению киберрисков в схемы принятия решений, системы контроля и связи», — отмечается в докладе.

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