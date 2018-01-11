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11 января, источник: Интерфакс

Диссертации замминистра и глав департаментов Минобрнауки проверят на плагиат

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева дала поручение проверить на плагиат диссертации всех своих заместителей и глав департаментов ведомства, сообщил в четверг «Интерфаксу» источник в министерстве.

В свою очередь, в пресс-службе Минобрнауки «Интерфаксу» эту информацию не прокомментировали.

Ранее в четверг о поручении Васильевой проверить диссертации заместителей министра образования и директоров департаментов сообщил РБК. По его данным, поручение было дано в связи с вопросами к диссертации замглавы Минобрнауки, академика РАН Григория Трубникова.

Ранее житель Якутии Виктор Пинигин, называющий себя активистом «Диссернета», направил в Минобрнауки и академикам из «Клуба 1 июля» письмо, в котором обвинил Трубникова в плагиате в его докторской диссертации из-за схожих мест с кандидатскими двух его диссертантов, защитившихся на месяц раньше.

Между тем, в самом «Диссернете», ранее жестко критиковавшем Минобрнауки из-за диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявили, что Пинигин к ним не имеет никакого отношения и претензий к работе Трубникова у «Диссернета» нет. В организации сочли логичным, что у научного руководителя и его подопечных, работающих над общими проблемами, могут быть общие места в работах.

Трубников курирует в Минобрнауки научное направление. По данным СМИ, он обсуждал свою диссертацию с О. Васильевой.

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