Песни всех финалистов отбора на «Евровидение-2018»
От Никиты Алексеева до «ветерана» Гюнешь — композиции всех 11 финалистов отбора на «Евровидение».
От Никиты Алексеева до «ветерана» Гюнешь — композиции всех 11 финалистов отбора на «Евровидение».
Стали известны имена 11 финалистов национального отбора представителя Беларуси на «Евровидении-2018», которое состоится в мае в Лиссабоне. Попали в число финалистов как хорошо известные слушателям исполнители, так и совсем молодые музыканты. Sputnik публикует песни всех финалистов отбора на популярный песенный конкурс.
Alekseev — Forever
Самый известный участник белорусского отбора на «Евровидение» — украинская
Shuma — Хмаркi
Еще недавно мало кто мог представить, что
Alen Hit — I don’t care
Alen Hit, он же Олег Щуцкий, уже штурмовал отборы на «Евровидение», однако впервые — с такой удачной песней. Многие вспомнили молодого Джастина Тимберлейка — подтанцовывать такому можно и на арене «Евровидения», и дома под душем.
Кирилл Гуд — Déjà vu
Кирилл Ермаков (Гуд) активно пишет песни и себе, и другим — например, он принял заметное участие в последнем альбоме Валерии. Пусть он артист и совсем молодой, но настоящий «фирмач». Песню его также оценило жюри.
Анастасия Малашкевич — World on fire
Самая сильная вокалистка отбора — оперная певица Анастасия Малашкевич уже участвовала в отборах на «Евровидение» и участвовала во многих проектах в Украине и России. Перепеть ее сложно в прямом смысле этого слова.
Lexy — Ain’t you
Lexy, она же Александра Ткач — самая молодая финалистка отбора на «Евровидение». Пытает счастья на конкурсе девушка уже во второй раз и снова всех поражает и собственной композицией, и вокалом.
Гюнешь — I won’t cry
«Ветеран» белорусского отбора Гюнешь предпринимала больше всех попыток поехать на конкурс «Евровидение». В этом году она снова почувствовала в себе силы и нашла достойную, по ее мнению, песню. Вокал и композицию жюри оценили высоко — Гюнешь вновь сразится на «путевку» на конкурс.
«Радиоволна» — Sibway lines
В 2016-м группа «Радиоволна» уже участвовала в отборе на «Евровидение» — с быстрой и веселой песней. Теперь же они вернулись, но уже с совсем другим звуком и жанром. Без блесток и битов — все просто, но душевно.
Napoli — Chasing rushes
Ольга Шиманская не хотела принимать участие в отборе, но услышала песню и не удержалась. И не зря: новой ее увидели и члены жюри, и телезрители. Napoli исполняет мощную песню и обходится без шоу — и этого хватило, чтобы зацепить профессионалов.
Группа Adagio — Ты i я
Четыре сильных
Софья Лапина — Gravity
Воспитанница белорусского артиста Петра Елфимова, россиянка Софья Лапина уже поразила всех пару месяцев назад исполнением песни