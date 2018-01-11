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11 января, источник: Sputnik.by

Песни всех финалистов отбора на «Евровидение-2018»

От Никиты Алексеева до «ветерана» Гюнешь — композиции всех 11 финалистов отбора на «Евровидение».

Источник: Sputnik.by

Стали известны имена 11 финалистов национального отбора представителя Беларуси на «Евровидении-2018», которое состоится в мае в Лиссабоне. Попали в число финалистов как хорошо известные слушателям исполнители, так и совсем молодые музыканты. Sputnik публикует песни всех финалистов отбора на популярный песенный конкурс.

Alekseev — Forever

Самый известный участник белорусского отбора на «Евровидение» — украинская поп-звезда Никита Алексеев, известный как Alekseev. Пожалуй, именно у него среди всех финалистов — самая большая фанатская поддержка, да и песня сильная.

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Shuma — Хмаркi

Еще недавно мало кто мог представить, что электро-фолк группа Shuma захочет поехать на «Евровидение». Но ребята сделали мощную песню в духе Cristal Castles или Lorde. И текст — самый белорусский из всех, и говорим мы вовсе не про язык.

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Alen Hit — I don’t care

Alen Hit, он же Олег Щуцкий, уже штурмовал отборы на «Евровидение», однако впервые — с такой удачной песней. Многие вспомнили молодого Джастина Тимберлейка — подтанцовывать такому можно и на арене «Евровидения», и дома под душем.

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Кирилл Гуд — Déjà vu

Кирилл Ермаков (Гуд) активно пишет песни и себе, и другим — например, он принял заметное участие в последнем альбоме Валерии. Пусть он артист и совсем молодой, но настоящий «фирмач». Песню его также оценило жюри.

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Анастасия Малашкевич — World on fire

Самая сильная вокалистка отбора — оперная певица Анастасия Малашкевич уже участвовала в отборах на «Евровидение» и участвовала во многих проектах в Украине и России. Перепеть ее сложно в прямом смысле этого слова.

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Lexy — Ain’t you

Lexy, она же Александра Ткач — самая молодая финалистка отбора на «Евровидение». Пытает счастья на конкурсе девушка уже во второй раз и снова всех поражает и собственной композицией, и вокалом.

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Гюнешь — I won’t cry

«Ветеран» белорусского отбора Гюнешь предпринимала больше всех попыток поехать на конкурс «Евровидение». В этом году она снова почувствовала в себе силы и нашла достойную, по ее мнению, песню. Вокал и композицию жюри оценили высоко — Гюнешь вновь сразится на «путевку» на конкурс.

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«Радиоволна» — Sibway lines

В 2016-м группа «Радиоволна» уже участвовала в отборе на «Евровидение» — с быстрой и веселой песней. Теперь же они вернулись, но уже с совсем другим звуком и жанром. Без блесток и битов — все просто, но душевно.

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Napoli — Chasing rushes

Ольга Шиманская не хотела принимать участие в отборе, но услышала песню и не удержалась. И не зря: новой ее увидели и члены жюри, и телезрители. Napoli исполняет мощную песню и обходится без шоу — и этого хватило, чтобы зацепить профессионалов.

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Группа Adagio — Ты i я

Четыре сильных мужчины-вокалиста с белорусскоязычной песней про любовь. Могли бы спеть и, а капелла, но и музыка не помешает. Насколько квартет понравится белорусским зрителям — узнаем в финале отбора.

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Софья Лапина — Gravity

Воспитанница белорусского артиста Петра Елфимова, россиянка Софья Лапина уже поразила всех пару месяцев назад исполнением песни по-белорусски. Теперь она готова сражаться за право представлять Беларусь на «Евровидении».

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