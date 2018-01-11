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11 января, источник: Интерфакс

Пять женщин обвинили Джеймса Франко в сексуальных домогательствах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU — Пять женщин обвинили голливудского актера и режиссера Джеймса Франко в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах, сообщила в четверг американская газета Los Angeles Times.

Источник: AP 2018

По данным издания, среди женщин, выступивших с обвинениями в адрес знаменитости, есть также и студентки актерской школы, основанной Франко. По словам некоторых из женщин, соглашаясь на его просьбы, они полагали, что Франко поможет им с продвижением по карьерной лестнице. Его бывшие студентки рассказали, что он приходил в ярость, когда девушки отказывались обнажаться во время съемок.

Скандал вокруг актера разгорелся после того, как он пришел на церемонию вручения премии «Золотой глобус» со значком «Время вышло» (англ. — «Time’s Up»), приколотым к лацкану пиджака, тем самым поддержав движение против сексуальных домогательств, отметила газета. «Это было все равно, что пощечина», — привело издание слова одной из бывших студенток Франко, которые обвинили актера в домогательствах.

Ранее Франко уже обвиняли в непристойном поведении, однако актер отверг все обвинения. Движения «Время вышло» и «Я тоже» (англ. — «MeToo») появились после того, как многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Участники движения, в основном женщины, рассказывали о различных ситуациях, в которых они подвергались сексуальному домогательству.

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