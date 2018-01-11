Пять женщин обвинили Джеймса Франко в сексуальных домогательствах

Источник: AP 2018

По данным издания, среди женщин, выступивших с обвинениями в адрес знаменитости, есть также и студентки актерской школы, основанной Франко. По словам некоторых из женщин, соглашаясь на его просьбы, они полагали, что Франко поможет им с продвижением по карьерной лестнице. Его бывшие студентки рассказали, что он приходил в ярость, когда девушки отказывались обнажаться во время съемок.

Скандал вокруг актера разгорелся после того, как он пришел на церемонию вручения премии «Золотой глобус» со значком «Время вышло» (англ. — «Time’s Up»), приколотым к лацкану пиджака, тем самым поддержав движение против сексуальных домогательств, отметила газета. «Это было все равно, что пощечина», — привело издание слова одной из бывших студенток Франко, которые обвинили актера в домогательствах.