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03:20 (мск), источник: Восток Медиа

Злополучные «гостинки» во Владивостоке оставят без света

Сегодня коммунальщики продолжат ремонт электросетей.

Сегодня, 12 января, во Владивостоке вновь ожидаются отключения света, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это произойдёт из-за планового ремонта электросетей. Сотрудники МУПВ ВПЭС вновь обесточат несколько десятков зданий в приморской столице. В этот раз без света останется совсем немного домов. Больше всего отключений придётся на Охотскую улицу. Помимо всего прочего, энергетики обесточат злополучные «гостинки» на проспекте Красного Знамени, 133. Эти дома известны постоянными пожарами — минимум раз в месяц там появляются расчёты огнеборцев.

Отключения начнутся ровно в 9 часов и продлятся до 17:00. Их длительность займёт от двух до восьми часов. Это зависит от сложности ремонта. К концу рабочего дня подачу электричества возобновят.

Речь идёт о следующих адресах:

Проспект 100-летия Владивостока: 64;.

Бородинская: 18А, 20;.

Проспект Красного Знамени: 133/1, 133/2, 133/3, 133/4;.

Лейтенанта Бурачка, 11;.

Олега Кошевого: 1, 1А, 3, 8Б;.

Охотская: 2, 2 В, 2 Г, 3, 3Б, 4, 6А, 8 В, 8 Г, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 47Б, 70;.

Суворовская: 52Б, 52Д, 98;.

Чкалова: 10;.

Шестая: 18, 20, 22, 22А, 24;.

Юности: 19;.

Садовое общество: «Портовик-1»: 122, 138, 159, 189, 214Б, 215А;.

Садовое товарищество «Зелёный угол»: 6А, 70, 78, 85А, 111, 115.

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