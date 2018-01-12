Злополучные «гостинки» во Владивостоке оставят без света
Сегодня коммунальщики продолжат ремонт электросетей.
Сегодня коммунальщики продолжат ремонт электросетей.
Сегодня, 12 января, во Владивостоке вновь ожидаются отключения света, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это произойдёт
Отключения начнутся ровно в 9 часов и продлятся до 17:00. Их длительность займёт от двух до восьми часов. Это зависит от сложности ремонта. К концу рабочего дня подачу электричества возобновят.
Речь идёт о следующих адресах:
Проспект 100-летия Владивостока: 64;.
Бородинская: 18А, 20;.
Проспект Красного Знамени: 133/1, 133/2, 133/3, 133/4;.
Лейтенанта Бурачка, 11;.
Олега Кошевого: 1, 1А, 3, 8Б;.
Охотская: 2, 2 В, 2 Г, 3, 3Б, 4, 6А, 8 В, 8 Г, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 47Б, 70;.
Суворовская: 52Б, 52Д, 98;.
Чкалова: 10;.
Шестая: 18, 20, 22, 22А, 24;.
Юности: 19;.
Садовое общество: «Портовик-1»: 122, 138, 159, 189, 214Б, 215А;.
Садовое товарищество «Зелёный угол»: 6А, 70, 78, 85А, 111, 115.