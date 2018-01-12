Злополучные «гостинки» во Владивостоке оставят без света

Сегодня, 12 января, во Владивостоке вновь ожидаются отключения света, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это произойдёт из-за планового ремонта электросетей. Сотрудники МУПВ ВПЭС вновь обесточат несколько десятков зданий в приморской столице. В этот раз без света останется совсем немного домов. Больше всего отключений придётся на Охотскую улицу. Помимо всего прочего, энергетики обесточат злополучные «гостинки» на проспекте Красного Знамени, 133. Эти дома известны постоянными пожарами — минимум раз в месяц там появляются расчёты огнеборцев.