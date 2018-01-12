Острую для Владивостока проблему решают активисты ОНФ

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали общественники, у них появилась информация о том, что в некоторых учреждениях существуют очереди и проблемы с оказанием помощи детям из-за нехватки педиатров. В частности это касается Советского района Владивостока.

Это побудило активистов отправить обращение руководству краевого департамента здравоохранения, так как указанные факты подтвердились. Власти заверили, что предпринимаются все необходимые усилия по поиску специалистов. Педиатров должны принять на работу в ближайшее время.

Приморские представители Общероссийского народного фронта держат данную ситуацию на контроле и планируют нанести визит в пригородные поликлиники, чтобы узнать положение вещей и там.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в приморской больнице нет тепла и врачей.