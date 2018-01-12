Пара американцев 11 лет худела ради первого секса

Ли Саттон (Lee Sutton) и Рена Кизер (Rena Kiser) из штата Миссури весили в общей сумме 572 килограмма. Однако при помощи операции избавились практически от половины веса.

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Пара познакомилась в центре снижения веса 11 лет назад. Они влюбились друг друга, но правила терапии запретили им встречаться. Тогда Саттон и Кизер решили бросить лечение, но быть вместе. Они пытались худеть самостоятельно, но у них ничего не получилось.

За годы отношений пара даже проходила терапию у психологов по поводу домашнего насилия. Кизер упрекала своего парня в том, что он не пытается худеть, а он избивал ее. Но после походов к психологу мужчина обещал исправиться.