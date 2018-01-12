Лютые морозы еще только спешат в Приморье. Видеорепортаж Максима Каленника

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qwegFwgX3j4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зима, холода, всё как будто изо льда… Вторые сутки приморцы замерзают на улицах. Но синоптики уверяют: пока это всего лишь цветочки. Данные с метеостанций подтверждают: в Молодежном — — 28, Чугуевке — — 20, Мельничном — — 26, и в Рощино — — 23. Но практически по всему краю задувает так, что в эти цифры почти не веришь. Все дело в жесткости погоды.

В такую погоду выход на улицу почти как на подвиг. Хотя рыбаки с этим явно не согласны. Они — городские пингвины — морозов не боятся. Но самые морозоустойчивые граждане прописались на автобусных остановках — с 8.00 до 18.00 продают актуальное горячее пян-се. Для покупателей это сразу три в одном.

Большое, вкусное и руки греет. К тому же недорого. А еще в такие холода горожане вспомнили про давно забытые русские валенки. По коттону и по лэйбу — горожане утепляются на любой вкус. Простенькие — 800, новомодные со вставками — по 3 тысячи. Хотя валенки — они и в Африке валенки. Главное — чтобы ноги были в тепле и сухие.

Чтобы не получить обморожение, врачи советуют быть внимательными к собственным ушам, носу, и конечностям — они чаще всего под ударом. А если уж случилось, главное — не растирать, и вперед в поликлинику.