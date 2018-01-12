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03:32 (мск), источник: Вести Приморье

Лютые морозы еще только спешат в Приморье. Видеорепортаж Максима Каленника

До Крещения еще целая неделя, а морозы уже пришли в край. Впрочем, синоптики говорят, что погода никогда не привязывается к датам и праздникам. Все дело в традиционных ежегодных процессах в атмосфере, и в ближайшие два дня температура опустится в среднем еще на 5 градусов. Как и где утепляются приморцы?

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Зима, холода, всё как будто изо льда… Вторые сутки приморцы замерзают на улицах. Но синоптики уверяют: пока это всего лишь цветочки. Данные с метеостанций подтверждают: в Молодежном — — 28, Чугуевке — — 20, Мельничном — — 26, и в Рощино — — 23. Но практически по всему краю задувает так, что в эти цифры почти не веришь. Все дело в жесткости погоды.

В такую погоду выход на улицу почти как на подвиг. Хотя рыбаки с этим явно не согласны. Они — городские пингвины — морозов не боятся. Но самые морозоустойчивые граждане прописались на автобусных остановках — с 8.00 до 18.00 продают актуальное горячее пян-се. Для покупателей это сразу три в одном.

Большое, вкусное и руки греет. К тому же недорого. А еще в такие холода горожане вспомнили про давно забытые русские валенки. По коттону и по лэйбу — горожане утепляются на любой вкус. Простенькие — 800, новомодные со вставками — по 3 тысячи. Хотя валенки — они и в Африке валенки. Главное — чтобы ноги были в тепле и сухие.

Чтобы не получить обморожение, врачи советуют быть внимательными к собственным ушам, носу, и конечностям — они чаще всего под ударом. А если уж случилось, главное — не растирать, и вперед в поликлинику.

Если отморозили руки хоть раз, то потом это на всю жизнь, держите их в тепле.

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