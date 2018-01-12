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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Спасатели умоляют владивостокцев не пить до беспамятства

Спасатели проводят профилактические рейды в Первореченском районе Владивостока, сообщает Deita. ru со ссылкой на ГУ МЧС Приморья.

Сотрудники рассказывают местным жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту.

С жильцами посещаемых квартир проводятся беседы с вручением информационных памяток. Также в рамках рейдовых мероприятий гражданам напоминают вреде употребления алкогольных напитков, так как в состоянии опьянения риск возникновения пожаров увеличивается и может привести к необратимым последствиям. Находясь в глубоком сне после употребления алкоголя человек, не сразу может почувствовать первые признаки пожара.

Основными причинами пожара являются: неосторожное обращение с огнём, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы.

Михаил Грач.

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