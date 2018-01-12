Спасатели умоляют владивостокцев не пить до беспамятства

С жильцами посещаемых квартир проводятся беседы с вручением информационных памяток. Также в рамках рейдовых мероприятий гражданам напоминают вреде употребления алкогольных напитков, так как в состоянии опьянения риск возникновения пожаров увеличивается и может привести к необратимым последствиям. Находясь в глубоком сне после употребления алкоголя человек, не сразу может почувствовать первые признаки пожара.