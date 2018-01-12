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04:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Рейтинг неудобных автобусных остановок составляют хабаровские перевозчики

Коммерсанты отмечают, что общественный транспорт не может заехать на некоторые площадки из-за припаркованных автомобилей.

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске перевозчики начали составлять рейтинг самых неудобных автобусных остановок. Список «проблемных» площадок они передадут городским властям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

В рейтинг войдут карманы, в которые водителям трудно заехать, не нарушая правила. Речь идет о случаях, когда автобус сложно разместить так, чтобы пассажирам было удобно войти в салон.

Перевозчики отмечают, что часто помехи для автобусов создают припаркованные на остановках машины.

«Это огромная проблема для нашего города. Есть остановки, куда автобусы никак не могут въехать из-за обилия личных автомобилей. Например, конечная маршрута № 33 на Уссурийском бульваре и пункт напротив Дворца культуры профсоюзов. Вопрос мы озвучили во время заседания круглого стола с участием городской думы, но пока ситуация не изменилась», — рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.

Информацию о проблемных остановках собирают по адресу: news@khab-vesti.ru.

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