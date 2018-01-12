Рейтинг неудобных автобусных остановок составляют хабаровские перевозчики

Источник: Губерния онлайн

В Хабаровске перевозчики начали составлять рейтинг самых неудобных автобусных остановок. Список «проблемных» площадок они передадут городским властям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

В рейтинг войдут карманы, в которые водителям трудно заехать, не нарушая правила. Речь идет о случаях, когда автобус сложно разместить так, чтобы пассажирам было удобно войти в салон.

Перевозчики отмечают, что часто помехи для автобусов создают припаркованные на остановках машины.

«Это огромная проблема для нашего города. Есть остановки, куда автобусы никак не могут въехать из-за обилия личных автомобилей. Например, конечная маршрута № 33 на Уссурийском бульваре и пункт напротив Дворца культуры профсоюзов. Вопрос мы озвучили во время заседания круглого стола с участием городской думы, но пока ситуация не изменилась», — рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.