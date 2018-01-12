Рейтинг неудобных автобусных остановок составляют хабаровские перевозчики
Коммерсанты отмечают, что общественный транспорт не может заехать на некоторые площадки
Коммерсанты отмечают, что общественный транспорт не может заехать на некоторые площадки
В Хабаровске перевозчики начали составлять рейтинг самых неудобных автобусных остановок. Список «проблемных» площадок они передадут городским властям, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
Перевозчики отмечают, что часто помехи для автобусов создают припаркованные на остановках машины.
«Это огромная проблема для нашего города. Есть остановки, куда автобусы никак не могут въехать
Информацию о проблемных остановках собирают по адресу: news@khab-vesti.ru.