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04:05 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке появилась очередная «долина гейзеров»

Порыв теплотрассы устроил местным жителям «зимнюю сказку».

Из-за аварии на теплотрассе в Ленинском районе образовался искусственный «гейзер». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам местных жителей, работы на тепловом коллекторе возле дома № 2 по улице Ивановская ведутся около месяца. А накануне вечером место работ окутали клубы пара. Коллектор парил всю ночь, утром местные жители обнаружили в районе коллектора красиво покрытые инеем деревья и подтопленную (впрочем, незначительно), парковочную площадку.

Как сообщили редакции РИА «Восток-Медиа» в ЕДДС Владивостока, там произошла авария на теплотрассе. Отключений тела и горячей воды в микрорайоне нет, на сегодня запланированы ремонтно-восстановительные работы.

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