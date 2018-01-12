Во Владивостоке появилась очередная «долина гейзеров»
Порыв теплотрассы устроил местным жителям «зимнюю сказку».
Порыв теплотрассы устроил местным жителям «зимнюю сказку».
По словам местных жителей, работы на тепловом коллекторе возле дома № 2 по улице Ивановская ведутся около месяца. А накануне вечером место работ окутали клубы пара. Коллектор парил всю ночь, утром местные жители обнаружили в районе коллектора красиво покрытые инеем деревья и подтопленную (впрочем, незначительно), парковочную площадку.
Как сообщили редакции РИА «Восток-Медиа» в ЕДДС Владивостока, там произошла авария на теплотрассе. Отключений тела и горячей воды в микрорайоне нет, на сегодня запланированы