Во Владивостоке появилась очередная «долина гейзеров»

Из-за аварии на теплотрассе в Ленинском районе образовался искусственный «гейзер». Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам местных жителей, работы на тепловом коллекторе возле дома № 2 по улице Ивановская ведутся около месяца. А накануне вечером место работ окутали клубы пара. Коллектор парил всю ночь, утром местные жители обнаружили в районе коллектора красиво покрытые инеем деревья и подтопленную (впрочем, незначительно), парковочную площадку.