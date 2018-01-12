«Океан» примет в два раза больше детей со всей России
Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» в Приморье через два года планирует ежегодно принимать на отдых более 30 тыс. ребят, сообщили Deita. ru в
Всероссийский детский центр (ВДЦ) «Океан» в Приморье через два года планирует ежегодно принимать на отдых более 30 тыс. ребят, сообщили Deita. ru в
«Ежегодно мы принимаем более 16 тыс. детей из 52 регионов России, и эта цифра постоянно растет. Также увеличивается количество сотрудников центра — на сегодняшний день их уже более 1,3 тыс.», — сообщил генеральный директор ВДЦ «Океан» Андрей Базилевский на встрече с главой региона Андреем Тарасенко, посетившим центр.
По словам Базилевского, к 2020 году «Океан» рассчитывает принимать уже более 30 тыс. ребят в год.
Михаил Грач.