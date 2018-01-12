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04:09 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярск готовится к тестовым мероприятиям Зимней универсиады — 2019

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

К этому событию в городе будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Уже действующие спортивные площадки будут реконструированы и приведены в соответствие международным требованиям.

В течение 2018 года в Красноярске будут проходить тестовые соревнования и мероприятия Зимней универсиады — 2019. Все службы, задействованные в подготовке к Студенческим играм, отработают взаимодействие друг с другом и проверят готовность городских площадок к турнирам и форумам, запланированным на период проведения Зимней универсиады — 2019.

В ходе тестовых мероприятий планируется испытать работу всех функциональных направлений дирекции Зимней универсиады — 2019: спорт, медицинское обслуживание, безопасность, логистика, аккредитация, транспорт, волонтеры, питание, культура и другие. На практике будут отработаны организационные процессы, сервисы, оказываемые клиентским группам, и действия персонала в условиях пиковых нагрузок.

Всероссийские и международные соревнования в 2018 году пройдут на восьми спортивных объектах Студенческих игр. Меньше чем через два месяца в Красноярске состоятся состязания по горнолыжному спорту — этап Кубка России, чемпионат и первенство России (FIS). Соревнования продлятся несколько дней: с 4 по 10 марта. Ожидается, что в них примут участие около 150 горнолыжников. Соревнования пройдут на территории фанпарка «Бобровый лог», инвестиционного проекта генерального партнера Зимней универсиады — 2019 — компании «Норникель». Понаблюдать за соревнованиями по горнолыжному спорту могут все желающие.

В августе планируется провести форум Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске. Мероприятие пройдет на площадках Сибирского федерального университета. Студенты, спортивные лидеры и представители национальных спортивных федераций из разных стран обсудят принципы популяризации студенческого спорта на мировой арене. Ожидается более 250 участников из 60 стран мира.

Еще шесть тестовых мероприятий Зимней универсиады — 2019 запланированы на четвертый квартал 2018 года. В октябре на катке нового спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск» пройдет этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. К этому моменту возведение «Платинум Арены Красноярск» и все внутренние работы на объекте будут полностью завершены. Ледовый дворец станет вторым по величине за Уралом, трибуны рассчитаны на 7000 зрителей.

Ледовая арена «Кристалл» и крытый каток «Первомайский» примут участников международного студенческого турнира по хоккею Student Hockey Challenge. Турнир проводится под эгидой Студенческой хоккейной лиги России. В октябре 2018 года мужские студенческие команды из России и зарубежья сразятся за победу в Student Hockey Challenge на красноярских площадках.

В конце года в Красноярске пройдут также Всероссийские соревнования среди студентов по шорт-треку — на катке многофункционального комплекса «Арена. Север», Кубок России среди женских команд по керлингу — во Дворце спорта имени И. С. Ярыгина, а также этапы Кубка России по лыжным гонкам и сноуборду — в кластерах «Радуга» и «Сопка». Планируется, что в каждом тестовом мероприятии Зимней универсиады — 2019 примут участие от 80 до 450 спортсменов.

Продажи билетов на тестовые соревнования по хоккею стартуют осенью 2018 года. Более подробная информация о тестовых мероприятиях Зимней универсиады — 2019, график соревнований с указанием площадок их проведения будут размещаться на официальном сайте Студенческих игр в преддверии состязаний.

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