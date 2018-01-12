Красноярск готовится к тестовым мероприятиям Зимней универсиады — 2019
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
К этому событию в городе будет построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Уже действующие спортивные площадки будут реконструированы и приведены в соответствие международным требованиям.
В ходе тестовых мероприятий планируется испытать работу всех функциональных направлений дирекции Зимней универсиады — 2019: спорт, медицинское обслуживание, безопасность, логистика, аккредитация, транспорт, волонтеры, питание, культура и другие. На практике будут отработаны организационные процессы, сервисы, оказываемые клиентским группам, и действия персонала в условиях пиковых нагрузок.
Всероссийские и международные соревнования в 2018 году пройдут на восьми спортивных объектах Студенческих игр. Меньше чем через два месяца в Красноярске состоятся состязания по горнолыжному спорту — этап Кубка России, чемпионат и первенство России (FIS). Соревнования продлятся несколько дней: с 4 по 10 марта. Ожидается, что в них примут участие около 150 горнолыжников. Соревнования пройдут на территории фанпарка «Бобровый лог», инвестиционного проекта генерального партнера Зимней универсиады — 2019 — компании «Норникель». Понаблюдать за соревнованиями по горнолыжному спорту могут все желающие.
В августе планируется провести форум Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске. Мероприятие пройдет на площадках Сибирского федерального университета. Студенты, спортивные лидеры и представители национальных спортивных федераций из разных стран обсудят принципы популяризации студенческого спорта на мировой арене. Ожидается более 250 участников из 60 стран мира.
Ледовая арена «Кристалл» и крытый каток «Первомайский» примут участников международного студенческого турнира по хоккею Student Hockey Challenge. Турнир проводится под эгидой Студенческой хоккейной лиги России. В октябре 2018 года мужские студенческие команды из России и зарубежья сразятся за победу в Student Hockey Challenge на красноярских площадках.
Продажи билетов на тестовые соревнования по хоккею стартуют осенью 2018 года. Более подробная информация о тестовых мероприятиях Зимней универсиады — 2019, график соревнований с указанием площадок их проведения будут размещаться на официальном сайте Студенческих игр в преддверии состязаний.