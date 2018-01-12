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16:15 (мск), источник: VN.ru

Жесткая погода в Новосибирске 13—14 января: ветер и мороз

После сильного ветра в четверг, когда его скорость достигала 30 метров в секунду, погода в Новосибирске успокоится, но ненадолго. Уже в воскресенье синоптики ожидают приход нового циклона и возобновление ветров.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 100% 757 мм рт. ст. 5 м/с

В МЧС предупреждают о сохранении неблагоприятного прогноза погоды.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Новосибирске наблюдался пик обрушившейся непогоды, отметили в Западно-Сибирском УГМС. Сильный ветер 11 января валил новогодние елки, срывал с домов крыши, в одном из эпизодов погиб водитель. Также наблюдались очень большие перепада атмосферного давления, что доставляло проблемы метеозависимым людям. В ряде районов были отмечены температурные рекорды — до плюс 2,4 градуса, в целом температурный фон был выше нормы на 10−16 градусов.

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«Помимо снегопадов и метелей, был сильный ветер именно в классе опасного события. Ночью ветер свистел до 25 метров в секунду и в районе Новосибирска. А метеостанция “Остров Дальний” на Обском водохранилище отметила 30 метров в секунду», — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. По скорости ветра НСО обогнала даже Алтай.

Сейчас погода в Новосибирской области относительно успокоилась, но ненадолго. В настоящее время мы находимся в тылу натворившего бед циклона с Аральского моря, но ему на смену спешит другой «ныряющий циклон» — с северо-запада.

«13 января ветер ослабеет в порывах до 12−15 метров в секунду, снегопады и метели также ослабнут. А 14 и 15 января сила ветра снова усилится в порывах до 20 метров в секунду. Снегопады тоже усилятся», — заявил Ренад Ягудин.

При этом идет общая тенденция на похолодание. В субботу ожидается 16−22 градуса мороза, в ночь на воскресенье температура может упасть до минус 21−26 градусов. Таким образом, новосибирцев ждет жесткое сочетание низких температур и крепкого ветра.

Новосибирское МЧС также предупредило о том, что неблагоприятный прогноз сохраняется. В ведомстве отметили, что неприятности могут принести ветер до 15−20, с порывами до 25 метров в секунду, снежные заносы на дорогах, сильный гололед, сильный снег, метели, похолодание. Возможны повреждения линий связи и электропередач, аварии на системах ТЭК и ЖКХ, нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличение количества ДТП. Не рекомендуется выходить на улицу или выезжать за пределы населенных пунктов.

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