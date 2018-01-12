Жесткая погода в Новосибирске 13—14 января: ветер и мороз

В МЧС предупреждают о сохранении неблагоприятного прогноза погоды.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу в Новосибирске наблюдался пик обрушившейся непогоды, отметили в Западно-Сибирском УГМС. Сильный ветер 11 января валил новогодние елки, срывал с домов крыши, в одном из эпизодов погиб водитель. Также наблюдались очень большие перепада атмосферного давления, что доставляло проблемы метеозависимым людям. В ряде районов были отмечены температурные рекорды — до плюс 2,4 градуса, в целом температурный фон был выше нормы на 10−16 градусов.

Читайте также Дорожные службы вместе с энергетиками оперативно ликвидируют последствия урагана в Новосибирске

«Помимо снегопадов и метелей, был сильный ветер именно в классе опасного события. Ночью ветер свистел до 25 метров в секунду и в районе Новосибирска. А метеостанция “Остров Дальний” на Обском водохранилище отметила 30 метров в секунду», — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. По скорости ветра НСО обогнала даже Алтай.

Сейчас погода в Новосибирской области относительно успокоилась, но ненадолго. В настоящее время мы находимся в тылу натворившего бед циклона с Аральского моря, но ему на смену спешит другой «ныряющий циклон» — с северо-запада.

«13 января ветер ослабеет в порывах до 12−15 метров в секунду, снегопады и метели также ослабнут. А 14 и 15 января сила ветра снова усилится в порывах до 20 метров в секунду. Снегопады тоже усилятся», — заявил Ренад Ягудин.

При этом идет общая тенденция на похолодание. В субботу ожидается 16−22 градуса мороза, в ночь на воскресенье температура может упасть до минус 21−26 градусов. Таким образом, новосибирцев ждет жесткое сочетание низких температур и крепкого ветра.