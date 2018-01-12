МОСЛЕНТА попросила архитекторов из бюро OKRA, Imelk, Gehl Architects и Openfabric оценить перемены, которые произошли в столице в результате реализации программы «Моя улица».

Прогулявшись по площадям и улицам, прошедшим через реновацию за последние три года, эксперты из Дании, Италии и США рассказали, какие плюсы и минусы они видят в обновившихся общественных пространствах и стоила ли игра свеч.

Ола Густавсон, Gehl Architects.

Последний раз я была в Москве пять лет назад, и конечно, замечаю, как много тут всего произошло, сейчас это практически другой город. С точки зрения пешехода чувствуешь, что находишься в абсолютно другом пространстве. Есть ощущение, что город будто переместился из одной страны в другую. Пять лет назад Москва была очень хаотичной, преобладали машины — как с визуальной точки зрения, так и с точки зрения иерархии с пешеходами. Машины — вот что было первым впечатлением. Вторым было загроможденные общественные пространства: все вокруг изобиловало рекламой, различными вывесками, тумбами, стойками. Визуальный мусор загораживал прекрасные здания и набережные, их не было видно. И третье впечатление — Москве не хватало зелени.

Сейчас все эти вещи значительно изменились. Как пешеход, ты чувствуешь свое превосходство, — по крайней мере когда идешь по просторным тротуарам, которые доступны для всех категорий граждан. Появились пандусы в местах пересечений с автомобильными дорогами, а на Тверской — непрерывные тротуары. Наконец-то стало можно увидеть все здания, поскольку стало меньше помех, — сейчас Москва чисто визуально выглядит лучше. Да, сейчас зелени уже никакой нет, но судя по посаженным деревьям, можно представить, как город выглядит летом.

Да, не все еще доведено до конца, но изменения дают надежду, что в Москве еще многое можно осуществить, — вы двигаете город в новом направлении. Пять лет назад тут чувствовалась чуть ли не безысходность. Это, возможно, прозвучит пессимистично, но вы просто не знали, что нужно и можно изменить, поскольку вам предстояло столкнуться с очень сложными вызовами в то время. Сейчас очень сильно чувствуется этот эффект нового города. Вы должны продолжать благоустройство, улучшать общественные пространства, и я верю, что город продолжит меняться.

Пешеходная инфраструктура — это только одно из необходимых направлений, в котором стоит продолжать работать, в некоторых местах нужно развивать разноплановую активность, особенно это касается летнего времени. В этом смысле хорошим примером служат Триумфальная площадь и появившиеся на ней качели. Так много людей на них катаются: мы видели и пожилых женщин, и компании друзей, и детей, и бизнесменов в костюмах… Видно, что это очень простой и эффективный способ дать людям возможность заново открыть для себя привычные пространства. То же самое касается и парка «Зарядье», и обновленной Крымской набережной — все это отличные примеры того, как можно по-другому использовать город.

Иан Хампсон, Imelk.

Посетив обновленные общественные пространства, я увидел, что они определенно пользуются популярностью. Например, на Новом Арбате было много людей, и все эти павильоны, скамеечки и качели были заполнены. Там играли дети, смеялись, даже несмотря на холодную погоду, все равно приятно находиться в этом месте.

Причем каждое место со своим настроением. Тверская превратилась в большой бульвар, мне очень напоминает Елисейские поля. Хохловская площадь — место, где можно просто проводить время, созерцая все вокруг, и этого вполне достаточно. Общественные пространства также могут меняться и адаптироваться — тут можно проводить какие-то мероприятия, устраивать ярмарки, музыкальные представления, продавать еду, и еще много всего в том же духе. Самая позитивная часть всех этих пространств — сами люди. Все они наслаждаются жизнью, радуются улучшениями, которые произошли с городом. Это видно по их улыбкам.

Я думаю, что Москва должна быть прежде всего удобна для горожан. Когда бы я сюда не приезжал, у меня были только положительные впечатления от прогулок по улицам и изучения районов города. Очень вдохновляет то, как много положительных перемен произошло за столь короткое время. В целом, у меня ощущение, что город, и особенно его части, которые были изменены по проекту «Моей улицы», развивается в нужном направлении. Совершенно точно нужно не терять фокуса и продолжать прикладывать столько же усилий еще какое-то время — тогда, я уверен, результаты будут фантастическими.

Многие места, которые я посмотрел, были довольно большими, просторными, и вписывались в общий городской контекст. Тем не менее, сейчас им не хватает какой-то камерности. Возможно, в Москве и есть такие места, я их просто не видел.

Франческо Гарофало, Openfabric.

Хохловская площадь, несмотря на свою кажущуюся простоту, сочетает в себе множество разных элементов: тут есть и амфитеатр, и фрагмент стены, и хорошая подсветка. Я считаю, что этот проект — дань уважения археологическому объекту. Стена стала центральным элементом всего дизайна, все пространство выстроено вокруг нее, это отличное решение. Дизайнеры, конечно, проделали очень хорошую работу. Хотя я могу представить, что москвичи могут жаловаться на недостаток зелени, ведь общественные пространства должны быть зелеными. Это не означает, что везде должно быть много деревьев, но можно больше использовать грунт вместо камня, и тогда все будет смотреться органично.

Люблю, когда на общественных пространствах проходят представления. И здесь можно не только любоваться стеной или проводить время с друзьями, но можно еще и устраивать шоу. В нашем бюро Openfabric мы очень часто делаем что-то похожее.

По поводу Нового Арбата скажу, что мне нравится, с каким размахом все тут сделано. Масштаб читается и в дизайне появившейся тут длинной скамьи: такой большой линейный элемент выбран очень точно. Вообще, идея сделать такую широкую улицу ассиметричной очень интересна. У Советских широких улиц есть потенциал, воспринимайте их как преимущество, а не как недостаток.

В то же время общественные пространства должны быть камерными, они должны быть соразмерны человеку и его повседневной жизни.

На Тверской тоже читается широкий размах, сохранившийся с тех пор, когда в советские времена тут проводили парады и демонстрации. Но сейчас это пространство отдано народу, и мне это очень нравится. Хотя, как у дизайнера, у меня есть комментарии: на мой взгляд очень важно создавать не просто места для прогулок, но и пространства, где можно отдохнуть. Такая широкая улица позволяет организовать множество зон для отдыха.

В Москве определенно любят гранит, да и вообще в России он много используется. Я считаю, дизайнеры должны извлечь преимущество из этого, поиграть с формами, цветами и гранями.

На площади Тверской Заставы меня поразило количество машин. Все пространство — для них. Это забавно, потому что с другой стороны тут есть трамвайные пути и этот пешеходный островок. Это вроде бы неплохо с точки зрения инфраструктуры, но мне кажется, что на этот островок достаточно сложно попасть. Как у дизайнера общественных зон, у меня порой складывается ощущение, что нас зовут просто навести красоту. Но процесс создания публичных пространств гораздо более многослойный и сложный. Нельзя не учитывать дорожное движение, и то, как эта часть города используется разными людьми. На примере данного проекта я вижу, что дизайн площади отражает весь этот процесс.

Нефели Каланци, OKRA.

Проекты «Моей улицы» в Москве определенно сыграли важную роль в улучшении качества городской среды и повседневной жизни горожан. Прошедшие через реновацию улицы и площади, которые я посетила, демонстрируют успешную трансформацию общественных пространств и отличный пример перехода к городу, где царит здоровая атмосфера. Перепланировка этих улиц очень аккуратно предоставила пешеходам преимущество, за счет оптимизации проезжей части и парковочных зон. Общественные пространства значительно улучшились, это заметно на Тверской улице и Новом Арбате.

Четко видна разница между активными зонами и более спокойными, в этом есть какая-то живость. Важно, чтобы общественные пространства смотрелись в городе органично, и в этом смысле очень интересно наблюдать за обновленной Хохловской площадью, олицетворяющей новый тип общественных пространств в городе. Эта площадь — отличный пример того, как можно разнообразить общественные зоны.