Калининградцам предложили выбрать имя для жирафенка в зоопарке
Калининградский зоопарк объявил конкурс на имя для жирафенка.
Калининградский зоопарк объявил конкурс на имя для жирафенка.
Как рассказали в
Итоги подведут 14 февраля, когда жирафу исполнится 3 месяца.
В зоопарке отметили, что выбранная кличка станет официальным именем животного и будет вписана в его паспорт, также под этим именем жирафенок будет занесен в международную информационную базу, где содержится информация о всех животных, живущих в зоопарках по всему миру.
Победитель конкурса получит подарок и годовой абонемент на посещение Калининградского зоопарка. Призы получат авторы трех самых интересных творческих работ.