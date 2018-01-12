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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградцам предложили выбрать имя для жирафенка в зоопарке

Калининградский зоопарк объявил конкурс на имя для жирафенка.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, участвовать могут все. Свой вариант имени предлагайте в любом виде: запиской, опустив ее в бокс, который уже в эту субботу, 13 января, появится в павильоне «Слон. Жирафы», где сейчас жирафенок; в виде рисунка, поделки, стихотворения, рассказа и т.п., передав их вахтёру в здании администрации. Укажите свои контакты.

Итоги подведут 14 февраля, когда жирафу исполнится 3 месяца.

В зоопарке отметили, что выбранная кличка станет официальным именем животного и будет вписана в его паспорт, также под этим именем жирафенок будет занесен в международную информационную базу, где содержится информация о всех животных, живущих в зоопарках по всему миру.

Победитель конкурса получит подарок и годовой абонемент на посещение Калининградского зоопарка. Призы получат авторы трех самых интересных творческих работ.

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