Калининградцам предложили выбрать имя для жирафенка в зоопарке

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, участвовать могут все. Свой вариант имени предлагайте в любом виде: запиской, опустив ее в бокс, который уже в эту субботу, 13 января, появится в павильоне «Слон. Жирафы», где сейчас жирафенок; в виде рисунка, поделки, стихотворения, рассказа и т.п., передав их вахтёру в здании администрации. Укажите свои контакты.