Под Калининградом за деньги ФРГ создают заповедник под эгидой ЮНЕСКО

Эколог продемонстрировал письмо за подписью министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Олега Ступина, где сказано: «Финансирование проекта по созданию биосферной территории в Калининградской области предусмотрено за счёт федерального ведомства по охране природы Германии».

Представитель ОНФ считает такой подход неправильным.

«Процесс подготовки заявки и проведения консультаций на территории — нескорый и требует подключения различных ресурсов, в том числе финансовых. К сожалению, региональные власти не видят иных источников финансирования подготовки заявки, кроме как за счет средств федерального ведомства по охране природы другого государства. Это неправильно», — сказал Иванов.

По его словам, для создания биосферной территории в Калининградской области возможно привлечь финансовые средства российских экологических фондов. Например, Фонда Вернадского.

«Цели создания биосферного резервата служат решению не только экологических, но и социальных задач. Поэтому вовлечение населения и бизнеса в механизмы управления биосферной территорией являются важнейшей составляющей будущего одобрения заявки комитетом ЮНЕСКО», — продолжил эколог-общественник.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что биосферный заповедник создаётся на базе природного парка «Виштынецкий», расположенного на юго-востоке Калининградской области и граничащего с Литвой и Польшей. Вместе с ландшафтным парком «Пуща Роминтска» в Польше и литовским региональным парком «Виштытис» российский природный парк «Виштынецкий» образует закрытый лесной массив с площадью в почти 360 кв. км.