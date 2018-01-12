Учитесь сомневаться: как в мире борются с недостоверными новостями

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Словосочетание fake news (в переводе с английского — «поддельные новости») не сходит с заголовков ведущих мировых СМИ вот уже два года. Во Франции, тем временем, почти 80% населения поддерживают предложение президента Эмманюэля Макрона разработать и принять закон о противодействии таким новостям в интернете. Что такое фейковые новости и как с ними бороться, — в материале ТАСС.

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Согласно данным сервиса Google Trends, пик популярности термина fake news пришелся на середину января 2017 года — за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа. Это не совпадение. Популяризации термина мир во многом обязан именно Трампу.

Сомневаться в честности американских СМИ он начал еще задолго до своей избирательной кампании, но по мере роста своей популярности президент столкнулся с волной критических новостных сообщений, часть которых оказывалась настоящими фейками.

Особое внимание Трамп уделяет «новостям» о якобы существующих, но тщательно скрываемых связях между Белым домом и Россией.

Я просто хочу сказать вам, что недостоверные новости со стороны СМИ, вас — лживые, ужасные, недостоверные новости очень затрудняют переговоры с Россией. Президент США Дональд Трамп На пресс-конференции 17 февраля 2017 года

Трамп на пресс-конференции 17 февраля 2017 года.

Дезинформация тот же вирус

Конечно же, проблема недостоверных новостей существовала и раньше, на нее обращал внимание не только Трамп, и не только он становился целью фальсификаторов. Так, в марте 2016 года после серии терактов в Брюсселе некоторые СМИ опубликовали снимок канцлера Ангелы Меркель, на котором она была изображена вместе с якобы одним из предполагаемых террористов. В действительности на снимке был беженец с Ближнего Востока, который не имел никакого отношения к радикальным исламистам.

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«То, с чем мы имеем дело сегодня, — это целенаправленное использование выдуманных или специально искаженных и сфабрикованных новостей, главной целью которых является подрыв репутации какого-либо института или личности», — рассуждает на эту тему обозреватель немецкой газеты Die Welt Рихард Херцингер.

В апреле 2017 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила ООН разработать стратегию борьбы с фейковыми новостями, добавив, что дезинформационные вбросы «сопоставимы по степени ущерба фокусной среде с вирусной эпидемией».

Fake news опасны и тем, что создают у читателя общее недоверие к новостям. В этой ситуации даже правдивые новости иногда воспринимаются, как поддельные. Так, например, в апреле 2014 года в Нигерии террористы из «Боко Харам» похитили более 250 школьниц. Но правительство страны назвало новость, распространенную СМИ «фейком» и первое время не предпринимало никаких действий для спасения девочек. Впоследствии выяснилось, что новость правдивая, но время для спасения школьниц было упущено и некоторые из них удерживаются экстремистами до сих пор.

Медиасреда, не дожидаясь разработки каких-то общих стратегий, уже предлагает свои методы борьбы с недостоверной информацией. Так, в интернете набирают популярность сайты fact checkers (от английского fact checking — «проверка фактов»). Некоторые СМИ (ABC News, AP, The New York Times) запустили отдельные веб-страницы или специальные разделы, посвященные фактчекингу. Другие сайты (FactCheck.org, Politifact.com, Snopes.com) открылись с одной-единственной целью — мониторинг и разбор публикуемой в СМИ информации на предмет достоверности.

Принцип работы таких СМИ кажется довольно простым, но лишь на первый взгляд. FactCheck.org, например, постоянно следит за публикацией материалов американскими СМИ и подвергает некоторые из них тщательному анализу. Перед описанием своего «вердикта» ресурс вкратце объясняет, является ли сказанное или переданное информационное сообщение правдивым. В случае, если утверждение считается ложным, FactCheck.org объясняет, откуда на самом деле взялась такая информация, и приводит доказательства своей правоты, ссылаясь на официальные документы или записи заявлений ньюсмейкеров.

Универсальные приемы против фейков

После прочтения или просмотра сенсационного или вызывающего сомнение материала в СМИ необходимо:

обратиться к первоисточнику (например, если новость ссылается на доклад ООН — самостоятельно найти и прочитать этот доклад);

с долей скепсиса относиться к неназванным источникам;

изучить публикации на ту же тему в других СМИ, особенно если это касается межгосударственных конфликтов;

ознакомиться с медиаполем и характеристиками СМИ, публикуемыми авторитетными и независимыми организациями;

в случае, если речь идет о СМИ, вещающих в соцсетях, изучить их аудиторию на предмет наличия «ботов» и свежесозданных профилей;

Guardian советует своим читателям также внимательно изучать те новостные сообщения, которыми они хотят поделиться в соцсетях.

Следуя тренду, такие IT-гиганты, как Google и Facebook, тоже начали предпринимать шаги по борьбе с фейковыми новостями. Так, в апреле прошлого года Google запустил сервис по проверке достоверности новостей. В случае если авторитетные СМИ или организация уже провели фактчекинг, поисковик выводит результаты такой проверки подписями «правда», «неправда» или даже «полуправда». Правда, этот сервис был подвергнул критике за то что он якобы дискредитирует консервативные СМИ и обеляет новостные ресурсы либерального толка.

В марте 2017-го Facebook запустил функцию, благодаря которой любой пользователь социальной сети может заявить о недостоверности того или иного новостного сообщения. После этого новость проверят эксперты. Если информация признана недостоверной или вызывающей сомнения, то над таким сообщением будет отображаться знак красного квадрата с треугольником и восклицательным знаком внутри. Но есть и обратный эффект — зачастую отмеченные в Facebook новости, помеченные как «недостоверные», набирают дополнительные просмотры.

В преддверии досрочных парламентских выборов в Великобритании детище Марка Цукерберга также заявило о запуске рекламы с советами, позволяющими проводить фактчекинг самостоятельно.

А основатель онлайн-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс запустил проект Wikitribune, в котором перед публикацией новости журналисты будут обязаны предоставить источники информации, а также записи, на которых они основывают свои материалы.

Вычислить и обезвредить

Все больше европейских стран, рассматривая fake news как растущую угрозу, намерены ввести курсы фактчекинга в школьные программы. Во Франции добровольцы из газеты Le Monde начали посещать школы с лекциями, разъясняющими подросткам разницу между достоверными и фейковыми новостями.

Подобная инициатива была запущена и в Германии: в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания школьникам преподают курс «информатика и изучение медиа».

Нужно образовывать себя, нужно образовывать своих детей, начиная со школы, начиная с ранних классов школы учить людей сомневаться. Джузеппе Чербоне Генеральный директор итальянского информационного агентства ANSA

«Не нужно говорить “это правда”, “это ложь”, нужно приучать людей к мысли, что нет абсолютной истины, нет абсолютной лжи,» — заявил в ходе дискуссии на полях ПМЭФ-2017 генеральный директор итальянского информационного агентства ANSA Джузеппе Чербоне.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов в ходе той же дискуссии отметил, что «если раньше важным было умение найти информацию, то сегодня становится с каждым днем и часом все более и более важно ее отфильтровать и критически осмыслить».