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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Где окунуться на Крещение в Волгограде в 2018 году

В последнее время для многих стало традицией в ночь на 19 января — накануне православного праздника Крещения Господня — окунаться в прорубь. И с каждым годом все больше волгоградцев решаются нырнуть в ледяную воду.

Источник: Комсомольская правда

В этом году для горожан также будут организованы купели. Но окунаться батюшки рекомендуют с верой в душе и сердце, после молебна.

Так, 19 января в 13.30 начнется крестный ход от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где Великим чином будет отслужен водосвятный молебен в 14.00.

Там воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в Иордань.

Здесь — на Набережной — для желающих окунуться в крещенскую прорубь сотрудники МЧС установят специальную деревянную купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться после купания. Здесь будет и кухня с горячим чаем и выпечкой, и дежурные медики, и сотрудники полиции.

Также при поддержке администраций районов и МЧС освящать воду 19 января будут и в других районах города:

— В Красноармейском в 10 часов утра верующие пойдут от часовни святого Феодора Ушакова по Севастопольской набережной к 1-му шлюзу Волго-Донского канала у памятника Ленину.

— В Кировском районе освящение будет проходить в 11 часов утра напротив церкви святой великомученицы Параскевы Пятницы.

— В Советском районе на улице Тулака прихожане Никольского храма после литургии 19 января в 9 часов утра отправятся к Богоявленскому храму, откуда все вместе пойдут на Волгу.

— На Спартановке верующие и священнослужители соберутся 19 января после поздней литургии в 11 часов у Преображенского прихода и пройдут к Волге для водосвятия.

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