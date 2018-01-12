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16:39 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре собираются провести митинг за полный возврат льгот пенсионерам

Сегодня, 12 января, члены регионального отделения партии КПРФ подали на имя мэра Самары Елены Лапушкиной уведомление о проведении 27 января митинга за полный возврат льгот пенсионерам и в поддержку кандидатуры Павла Грудинина на пост президента РФ.

Целью акции, помимо поддержки кандидата, является ознакомление жителей Октябрьского района Самары с требованиями возврата льгот и защиты прав пенсионеров и ветеранов и возрождения завода ЗИМ.

Для проведения митинга организаторы запрашивают одну из двух площадок — это территория между ДК «Звезда» и ТЦ «Захар» (бывший корпус ЗИМ) на улице Ново-Садовая, 106к155 или тротуар и ступени у здания Областной научной библиотеки (проспекта Ленина, 14а) со стороны проспекта Ленина.

Планируется, что мероприятие начнется в 11:00 и будет идти до 15:00. Предполагаемое количество участников: 600 человек. Организатор митинга депутат Самарской губдумы Михаил Матвеев.

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