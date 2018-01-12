В Самаре собираются провести митинг за полный возврат льгот пенсионерам

Целью акции, помимо поддержки кандидата, является ознакомление жителей Октябрьского района Самары с требованиями возврата льгот и защиты прав пенсионеров и ветеранов и возрождения завода ЗИМ.

Для проведения митинга организаторы запрашивают одну из двух площадок — это территория между ДК «Звезда» и ТЦ «Захар» (бывший корпус ЗИМ) на улице Ново-Садовая, 106к155 или тротуар и ступени у здания Областной научной библиотеки (проспекта Ленина, 14а) со стороны проспекта Ленина.