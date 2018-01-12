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16:19 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скончалась народная артистка Татарстана Асия Галеева

(Казань, 12 января, «Татар-информ»). 11 января в возрасте 88 лет скончалась народная артистка Татарстана Асия Галеева, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Асия Галеева родилась 25 апреля 1929 года в поселке Кызыл Яр Бавлинского района Татарстана. В 1949 году окончила ГИТИС имени А. В. Луначарского. С 1949 по 1950 год работала артисткой в татарской труппе театра юного зрителя. В 1950 году была приглашена в театр Камала.

Асия Галеева сыграла около 150 образов в спектаклях по пьесам татарской, русской, мировой драматургии. Среди них роли Корделии в «Короле Лире» В. Шекспира, Верочки — «Последние», Нади — «Враги» М. Горького, Шарлотты — «Наследники Рабурдена» Э. Золя и другие.

Этапной в ее биографии стала роль Гульджамал в одноименном спектакле по пьесе Н. Исанбета (1963), посвященной выдающейся татарской актрисе С. Гиззатуллиной-Волжской.

Последние два года Асия Галеева проживала с дочерью в Чехии.

Театральная общественность Татарстана, в том числе министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, выразили слова соболезнования родным и близким Галеевой.

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