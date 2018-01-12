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16:04 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский мининвест вторично выставил на торги борский понтонный мост

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области вторично выставило на торги борский понтонный мост. Об этом сообщается на сайте министерства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, аукцион, назначенный на 28 декабря 2017 года, не состоялся по причине отсутствия заявок. Новые торги пройдут 12 февраля 2018 года. Начальная цена не изменится и составит 40,6 млн рублей. Наплавной автодорожный мост, состоящий из семи 63-метровых секций 1971−1973 годов постройки, находится в затоне им. Карла Маркса Борского г. о.

Напомним, вопрос продажи этого объекта обсуждался в Заксобрании Нижегородской области летом 2017 года. Тогда отмечалось, что мост планируется к приватизации в связи с запуском дублера Борского моста. Профильный комитет одобрил продажу, однако у членов других комитетов возникли сомнения в необходимости продажи моста, и вопрос был отложен.

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