Челябинка сняла, как коммунальщики посыпают тротуар и катаются на ледянке

Шел 2018 год. Точнее, он только начался. Видео сделала горожанка Елена Панина 2 января. Под окном ее дома пара коммунальщиков устроила покатушки на ледянке. Один сел на пластмаску, второй встал в упряжь и потащил коллегу. Очевидно сотрудник местного ЖЭКа разбрасывал по скользкому тротуару щебень или реагенты, чтобы пешеходам было не скользко.