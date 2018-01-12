Челябинка сняла, как коммунальщики посыпают тротуар и катаются на ледянке
Получился забавный видеоролик.
Получился забавный видеоролик.
Шел 2018 год. Точнее, он только начался. Видео сделала горожанка Елена Панина 2 января. Под окном ее дома пара коммунальщиков устроила покатушки на ледянке. Один сел на пластмаску, второй встал в упряжь и потащил коллегу. Очевидно сотрудник местного ЖЭКа разбрасывал по скользкому тротуару щебень или реагенты, чтобы пешеходам было не скользко.
— Такие вот нанотехнологии, — иронизирует автор видео.
На ролик автор наложила веселую музыку из советской комедии «Джентльмены удачи». Можно много иронизировать насчет методов работы этих коммунальщиков, однако это все лучше, чем некоторые управляющие компании Челябинска. Они идут на разные ухищрения, чтобы только не чистить дворы от снега.