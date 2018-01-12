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16:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донские семьи могут подать заявку на получение ежемесячных выплат на второго ребенка

Донские семьи могут подать заявку на получение ежемесячных выплат на второго ребенка. Пенсионный фонд России начал приём документов.

Деньги могут получить родители, чей второй ребенок родился или был усыновлен в 2018 году. Кроме того, доход семьи должен быть меньше, чем полтора прожиточного минимума. Сейчас в Ростовской области прожиточный минимум составляет — 15 тысяч 935 рублей на человека.

«Следует обратить внимание, что эти выплаты будут осуществляться на расчетный счет, открытый в кредитной организации. Особо я хочу обратить внимание на то, что эти ежемесячные выплаты идут из средств материнского капитала, то есть размер материнского капитала будет ежемесячно уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты», — рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области.

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