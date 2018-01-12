Донские семьи могут подать заявку на получение ежемесячных выплат на второго ребенка

Деньги могут получить родители, чей второй ребенок родился или был усыновлен в 2018 году. Кроме того, доход семьи должен быть меньше, чем полтора прожиточного минимума. Сейчас в Ростовской области прожиточный минимум составляет — 15 тысяч 935 рублей на человека.

«Следует обратить внимание, что эти выплаты будут осуществляться на расчетный счет, открытый в кредитной организации. Особо я хочу обратить внимание на то, что эти ежемесячные выплаты идут из средств материнского капитала, то есть размер материнского капитала будет ежемесячно уменьшаться на сумму ежемесячной выплаты», — рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области.