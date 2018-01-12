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16:26 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Молодой ростовский ученый за свою работу получил президентский грант

Преподаватель ДГТУ стал победителем конкурса молодых кандидатов наук.

Президентский грант учёный намерен потратить на продолжение своих многолетних трудов. Уже 4 года он работает над одной и той же формулой. Работу над математической формулой молодой ученый начал еще студентом, в аспирантуре по этой же теме защитил диссертацию.

«Исследование представляет собой анализ многослойных структур — плиты, пластины, оболочки с напряжением в слоях. Собственно, это исследование будет полезно при производстве подобных объектов, когда нужно заранее учитывать напряжение либо деформацию в слоях», — пояснил победитель конкурса молодых кандидатов наук на получение гранта президента РФ, старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» Вадим Еремеев.

Сейчас Вадим уже кандидат наук и преподает в ДГТУ. Но и работу над исследованием продолжает. Ведь его формула может применяться во многих областях — в промышленности, электронике и 3D-моделировании. Тем более, как говорят ученые, раньше теория под таким углом не рассматривалась.

«Мы вывели теорию, которая позволяет учитывать предварительное напряжение в теле вместе с не напряженными участками», — говорит победитель конкурса молодых кандидатов наук на получение гранта президента РФ, старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» Вадим Еремеев.

На исследование Вадима обратили внимание представители минобрнауки страны. В начале года математик узнал, что выиграл грант президента России. Руководители вуза отмечают, финансовую поддержку на исследования с каждым годом получают все больше молодых ученых.

«Безусловно, есть динамика. По крупным проектам в этом году было на порядок увеличено количество выигрышей с крупным финансированием. Если говорить о грантах молодых ученых, то у нас есть достаточно много программ, которые позволяют получать финансирование молодым ученым, в частности гранты президента молодым ученым, это стипендии президента молодым ученым», — говорит начальник управления научных исследований ДГТУ Максим Минкин.

Грант Вадима рассчитан на два года — каждые 12 месяцев на поддержку исследования государство выделит математику по 600 тысяч рублей. Сам ученый уже наметил план — продолжать прорабатывать формулу с различными материалами.

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