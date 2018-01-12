Молодой ростовский ученый за свою работу получил президентский грант
Преподаватель ДГТУ стал победителем конкурса молодых кандидатов наук.
Преподаватель ДГТУ стал победителем конкурса молодых кандидатов наук.
Президентский грант учёный намерен потратить на продолжение своих многолетних трудов. Уже 4 года он работает над одной и той же формулой. Работу над математической формулой молодой ученый начал еще студентом, в аспирантуре по этой же теме защитил диссертацию.
«Исследование представляет собой анализ многослойных структур — плиты, пластины, оболочки с напряжением в слоях. Собственно, это исследование будет полезно при производстве подобных объектов, когда нужно заранее учитывать напряжение либо деформацию в слоях», — пояснил победитель конкурса молодых кандидатов наук на получение гранта президента РФ, старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» Вадим Еремеев.
Сейчас Вадим уже кандидат наук и преподает в ДГТУ. Но и работу над исследованием продолжает. Ведь его формула может применяться во многих областях — в промышленности, электронике и 3D-моделировании. Тем более, как говорят ученые, раньше теория под таким углом не рассматривалась.
«Мы вывели теорию, которая позволяет учитывать предварительное напряжение в теле вместе с не напряженными участками», — говорит победитель конкурса молодых кандидатов наук на получение гранта президента РФ, старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» Вадим Еремеев.
На исследование Вадима обратили внимание представители минобрнауки страны. В начале года математик узнал, что выиграл грант президента России. Руководители вуза отмечают, финансовую поддержку на исследования с каждым годом получают все больше молодых ученых.
«Безусловно, есть динамика. По крупным проектам в этом году было на порядок увеличено количество выигрышей с крупным финансированием. Если говорить о грантах молодых ученых, то у нас есть достаточно много программ, которые позволяют получать финансирование молодым ученым, в частности гранты президента молодым ученым, это стипендии президента молодым ученым», — говорит начальник управления научных исследований ДГТУ Максим Минкин.
Грант Вадима рассчитан на два года — каждые 12 месяцев на поддержку исследования государство выделит математику по 600 тысяч рублей. Сам ученый уже наметил план — продолжать прорабатывать формулу с различными материалами.