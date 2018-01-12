Школьница из Петербурга встретилась с Владимиром Путиным
Ученица 10 класса стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений.
Ученица 10 класса стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений.
Десятиклассница из 110 школы Северной столицы Ксения Осипова стала участницей встречи Владимира Путина со школьниками. Ученица петербургской школы стала одной из победительниц Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее».
Сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040−2050-х годов, глава государства предложил написать школьникам в День знаний, 1 сентября 2017 года, во время Всероссийского открытого урока, в котором тогда приняли участие старшеклассники
На предложение президента откликнулось почти 2 миллиона ребят, жюри отобрало 437 тысяч работ, из которых 100 сочинений вошли в специальный сборник, а в финал, на встречу пригласили 35 авторов,
Ксения Осипова в своей работе «Поучение из прошлого» задалась вопросом: что значит быть настоящим гражданином? Она вообразила разговор с выдающимся