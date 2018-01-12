Школьница из Петербурга встретилась с Владимиром Путиным

Источник: Комсомольская правда

Десятиклассница из 110 школы Северной столицы Ксения Осипова стала участницей встречи Владимира Путина со школьниками. Ученица петербургской школы стала одной из победительниц Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее».

Сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040−2050-х годов, глава государства предложил написать школьникам в День знаний, 1 сентября 2017 года, во время Всероссийского открытого урока, в котором тогда приняли участие старшеклассники Санкт-Петербургского Губернаторского лицея № 30.

На предложение президента откликнулось почти 2 миллиона ребят, жюри отобрало 437 тысяч работ, из которых 100 сочинений вошли в специальный сборник, а в финал, на встречу пригласили 35 авторов, самых-самых.