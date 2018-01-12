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16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьница из Петербурга встретилась с Владимиром Путиным

Ученица 10 класса стала победительницей Всероссийского конкурса сочинений.

Источник: Комсомольская правда

Десятиклассница из 110 школы Северной столицы Ксения Осипова стала участницей встречи Владимира Путина со школьниками. Ученица петербургской школы стала одной из победительниц Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремлённая в будущее».

Сочинение о том, каким они видят будущее страны на рубеже 2040−2050-х годов, глава государства предложил написать школьникам в День знаний, 1 сентября 2017 года, во время Всероссийского открытого урока, в котором тогда приняли участие старшеклассники Санкт-Петербургского Губернаторского лицея № 30.

На предложение президента откликнулось почти 2 миллиона ребят, жюри отобрало 437 тысяч работ, из которых 100 сочинений вошли в специальный сборник, а в финал, на встречу пригласили 35 авторов, самых-самых.

Ксения Осипова в своей работе «Поучение из прошлого» задалась вопросом: что значит быть настоящим гражданином? Она вообразила разговор с выдающимся ленинградцем-петербуржцем, почётным гражданином Петербурга академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым.

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