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16:46 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре отложили запуск троллейбусов в районе Ипподрома

Возвращение троллейбусов на кольцо на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре вновь откладывается.

Источник: РИА "Новости"

Их запуск, который планировался на этой неделе, решили отложить на неопределенный срок. Причина — неполадки на линии.

«При включении линии в работу выявились скрытые заводские дефекты в деталях крепления. Ожидаем другие детали с завода», — сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

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