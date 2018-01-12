В Самаре отложили запуск троллейбусов в районе Ипподрома
Возвращение троллейбусов на кольцо на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре вновь откладывается.
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Возвращение троллейбусов на кольцо на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре вновь откладывается.
Их запуск, который планировался на этой неделе, решили отложить на неопределенный срок. Причина — неполадки на линии.
«При включении линии в работу выявились скрытые заводские дефекты в деталях крепления. Ожидаем другие детали с завода», — сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.