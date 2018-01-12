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12 января, источник: Podrobno.uz

Свободу прессе: независимых СМИ в Узбекистане станет больше

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С целью поддержки независимой, профессиональной и социально-ответственной журналистики, новым СМИ будут выделяться гранты.

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено проектом стратегии на 2018 год. Финансирование окажет Фонд по поддержке негосударственных средств массовой информации, который будет создан к июлю 2018 года.

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В проектах нового Фонда особое внимание уделят созданию условий для формирования независимой журналистики. Правда не уточняется, что подразумевается под такими условиями.

Средства Фонда будут аккумулироваться из отчислений от размещения объявлений и рекламы в СМИ. Соответствующий законопроект поручено разработать Агентству по печати и информации, Общественному фонду поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации, и негосударственным организациям НАЭСМИ и НАННОУз.

По данным Узбекского агентства по печати и информатизации в 2017 году в стране было зарегистрировано более 1,5 тысяч средств массовой информации, 63% из которых — негосударственные.

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