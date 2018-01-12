Женщин в Саудовской Аравии пустят на футбольные матчи

Они смогут посмотреть матч между футбольными клубами «Аль-Ахли» и «Аль-Батин», который пройдет на стадионе имени короля Фахда в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Саудовская Аравия начала постепенно расширять права женщин в ответ на требования активистов. Но насколько значительны эти изменения?

Какие матчи смогут посмотреть женщины?

Женщинам разрешено посещать матчи на стадионах в трех городах — Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме.

До этого в Саудовской Аравии на стадионах и в концертных залах могли присутствовать только мужчины.

После матча, который состоится в пятницу в Эр-Рияде, жительницы Саудовской Аравии смогут присутствовать на матче между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад», который пройдет на стадионе короля Абдуллы в Джидде.

Жительницы города Эд-Даммам смогут побывать на матче между командами «Аль-Иттифак» и «Аль-Фейсали», который состоится 18 января на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда.

Также на этой неделе впервые в Саудовской Аравии состоятся соревнования по сквошу среди женщин. В ноябре прошлого года в Саудовской Аравии впервые состоялись соревнования по баскетболу среди женских университетских команд. Соревнования прошли в Джидде, на них присутствовали около 3000 зрительниц.

Какие места разрешат занять женщинам?

На стадионах будут предусмотрены специальные «женские» сектора, места на которых смогут занимать только женщины и дети. Это означает, что женщины смогут посещать футбольные матчи, даже если их не сопровождает мужчина.

В кафе и ресторанах, располагающихся на территории стадиона, также будут предусмотрены специальные места для женщин. Это связано с действующими в стране строгими правилами сегрегации полов. Как правило, даже во время таких торжеств как свадьбы женщины и мужчины празднуют отдельно — в разных помещениях.

Находясь на публике, женщины, как и раньше, должны будут покрывать голову и надевать широкую одежду, скрывающую фигуру — в основном жительницы Саудовской Аравии носят длинное традиционные арабские женские платья абаи.

Почему это происходит сейчас?

Эти изменения — часть плана социальной реформы, объявленной наследным принцем, заместителем премьер-министра страны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. В ноябре прошлого года 32-летний принц анонсировал программу «Видение-2030», которая, по мнению ее авторов, поможет привести страну к современной экономической модели.

Представляя программу, принц заявил, что невозможно изменить экономическую модель, не модернизировав менталитет людей и их уклад жизни. По его словам, «эра крайнего религиозного консерватизма» должна остаться в прошлом.

Женщинам в Саудовской Аравии разрешат садиться за руль Саудовские женщины впервые принимают участие в выборах.

Программа «Видение-2030» предполагает расширение прав женщин в Саудовской Аравии.

В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии издал указ, предписывающий начать выдавать женщинам водительские права к июню 2018 года. Также в сентябре женщинам впервые разрешили присутствовать на мероприятиях, посвященных празднованию Национального дня.

В прошлом году Эр-Рияд объявил, что скоро будет снят запрет на показ коммерческого кино, который действовал более 30 лет. Как ожидается, первые кинотеатры откроются в Саудовской Аравии уже в марте.

В декабре женщинам Саудовской Аравии впервые разрешили посетить музыкальный концерт: перед тысячами женщин выступила ливанская певица Хиба Таваджи. Кроме того, выступление ливанской певицы стало для Саудовской Аравии первым музыкальным концертом, с которым выступила женщина. До этого ни одной из певиц не разрешалось выступать в стране.

Что остается под запретом?

Однако женщины во многом остаются зависимы от своих мужчин-опекунов (махрамов). Махрамом для женщины может быть ее муж, отец, брат или даже сын. Если у нее нет ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына, либо никто из них по каким-либо причинам не может позаботиться о ней, опекуном может стать любой другой ее родственник-мужчина.

Без разрешения мужчины-опекуна женщина не может:

подавать заявление на получение паспорта выезжать за границу выходить замуж и подавать на развод открывать счет в банке заниматься предпринимательством делать плановую (неэкстренную) операцию покидать тюрьму.

Согласно действующим в Саудовской Аравии правилам, все женщины обязаны передвигаться за пределами дома вместе с мужчиной-махрамом, либо получить от него разрешение на то, чтобы выйти из дома в сопровождении кого-либо или одной.

На практике это означает, что женщина фактически не может покинуть дом самостоятельно — например, чтобы пойти посмотреть футбольный матч — если не получит разрешение своего опекуна.

Действующая в стране система опекунства по отношению к женщинам обусловлена тем, что подавляющее большинство населения страны исповедует ваххабизм — относительно новое, но весьма консервативное направление в исламе суннитского толка.

Приверженцы ваххабизма требуют полной сегрегации полов и настаивают на исключении женщин из публичной сферы.