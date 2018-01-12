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16:46 (мск), источник: Meduza

В Китае взорвали христианскую церковь. Почему — никто не объяснил

В Китае взорвана церковь христиан-евангелистов, построенная в 2009 году в городе Линьфэнь на пожертвования.

Причину, по которой было решено снести церковь, власти КНР не объявили. По неофициальным данным, здание было признано незаконной постройкой.

Западные правозащитные организации, в свою очередь, расценили снос церкви как очередной пример ущемления прав верующих в Китае.

Церковь в Линьфэне — вторая, разрушенная в Китае за последние несколько недель. В конце декабря также без официального объявления причин был снесен католический храм в провинции Шэньси.

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