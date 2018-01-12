В Китае взорвали христианскую церковь. Почему — никто не объяснил
В Китае взорвана церковь
В Китае взорвана церковь
Причину, по которой было решено снести церковь, власти КНР не объявили. По неофициальным данным, здание было признано незаконной постройкой.
Западные правозащитные организации, в свою очередь, расценили снос церкви как очередной пример ущемления прав верующих в Китае.
Церковь в Линьфэне — вторая, разрушенная в Китае за последние несколько недель. В конце декабря также без официального объявления причин был снесен католический храм в провинции Шэньси.