Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Названа опасность дневного сна
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Запахло жареным: грозит ли России картофельный кризисРоссиянам не хватает картофеля: самообеспеченность этим важнейшим элементом потребительской корзины может составить 90,7 процента
"Сразу видно - патриоты": заграничный отдых ведущих возмутил Сеть
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
МО РФ показало кадры учений, редко попадающие на глаза публике
СМИ: Умерший Державин оставил крупное наследство
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Моряки о захвате судна ВМС Украины: якобы попытка бегства
Калинина нашли со следами насильственной смерти
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
12 января, источник: Forbes

От порнозвезды до управляющей компании: правила карьеры Джесси Эндрюс

История нетрадиционного успеха 25-летней американки.

Джесси Эндрюс в свои 25 лет добилась больше, чем многие люди за всю жизнь. Получившая успех собственными силами, основательница множества модных брендов не окончила среднюю школу, сделала карьеру в качестве порнозвезды, гастролировала в качестве международного диджея и продюсера и изучала все подробности индустрии моды — и все это в возрасте до 21 года. Ее ювелирная линия Bagatiba стала очень популярной среди таких личностей, как Хадид, Дженнер и Кардашьян, сразу после того, как она запустила еще два бренда: Basic Swim и Jeu Illimité.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время нашего интервью для The Failure Factor меня поразила ее мудрость и манера поведения — она далеко не та «дива», которую я себе представляла, и я тихо ругала себя, что стереотипно воспринимала ее такой. Она тепло прокомментировала мою «энергичность», прежде чем рассказала, что привело ее в индустрию фильмов для взрослых, как она «имела голову на плечах», когда «другие девочки принимали наркотики и отрывались на вечеринках», и как она заново открывала себя. Я чувствовала смирение, когда она описывала, как создавала свои бренды, как под ее руководством этот бизнес развивался начиная с дизайна, маркетинга, разработки веб-страницы и до производства, публикации в социальных сетях и обслуживания клиентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Меня, как психотерапевта, особенно заинтересовала ее жизнестойкость, учитывая, что каждый день ей нужно принимать важные решения. В процессе разговора она раскрывает свои взгляды и стратегии, которые привели ее к успеху в бизнесе, включая 2017 год — ее первый миллион долларов по линии Bagatiba.

Во время загрузки произошла ошибка.

1. По возможности создавайте компанию собственными силами.

Эндрюс поддерживают идею создания и развития бизнеса с нуля и не советует привлекать капитал, если в этом нет крайней необходимости. «Я до сих пор вкладываю мои собственные деньги, что, по моему мнению, медленно, но верно приводит к успеху. Конечно же, компании могут добиться успеха, если у них есть тонна денег, но, когда вы действительно тратите время, чтобы распределить деньги должным образом, это дает реальную отдачу.».

Бездумные траты, низкая ответственность за реализацию концепции и плохие отношения с инвесторами — это всего лишь несколько факторов рисков при мобилизации финансовых средств. В зависимости от ваших расходов для начала может быть достаточно взять кредит.

Во время загрузки произошла ошибка.

2. Если вы что-то не знаете, поищите в Google.

По моему опыту, начинающие предприниматели чувствуют, что они топчутся на месте, имея твердое убеждение, что они должны «знать все». Эндрюс призывает к автодидактике, и она учится всему сама, от работы диджеем до дизайна бренда.

«Я бы сказала, что я хорошо справляюсь, — говорит Эндрюс. — Google — это действительно величайший инструмент. Если я не знаю, как что-то сделать, я ищу это в Google. Не стоит просто сидеть на месте и задавать себе вопросы, на которые у вас нет ответа. Это не придет к вам во сне — спросите Google!».

Во время загрузки произошла ошибка.

3. Будьте готовы «запачкать руки».

Эндрюс понимает, что при развивающейся славе основателя компании существуют еще и стрессы при решении менее гламурных задач, связанных с созданием компании.

Многие люди хотят использовать все крутое и новое. Они хотят развития бренда и успеха без больших усилий. Они хотят запустить бренд, но не хотят усиленно работать над этим. Они не хотят сами создавать веб-сайт. У меня есть друзья, которые хотят создать бренд, я говорю им, «если вы действительно этого хотите, вы должны посвятить себя этому целиком… вы должны хорошо над этим поработать».

Проведя десятки интервью с успешными основателями компаний, я считаю, что прорыв к успеху за счет тяжелой работы тесно связан с поставленной целью. Быть честным с собой — для чего вы начинаете свой бизнес, являются ли ваши мотивы органичными и долгосрочными или же они поверхностны и мимолетны.

Во время загрузки произошла ошибка.

4. Окружайте себя нужными людьми.

Проблемы, о которых часто говорят предприниматели, в основном индивидуальные предприниматели, связаны с важностью сети поддержки. Только бескорыстная любовь помогает справиться с дискомфортом, который возникает в связи с неизбежными неопределенностями, трудными задачами и разочарованиями. «Окружайте себя правильными людьми, которые поддержат вас и любят вас, несмотря ни на что, в периоды удач и неприятностей, взлетов и падений. Я считаю, что это очень важно», — подчеркивает Эндрюс.

Во время загрузки произошла ошибка.

5. Не забывайте о перспективах.

Мудрая не по годам Эндрюс преисполнена чувством благодарности — это позволяет ей не обращать внимание на толки и разговоры и концентрироваться на том, что имеет важность.

«На данном этапе моей жизни я просто счастлива, что я живу. Я счастлива от всего того, что у меня есть — бизнес, жизнь, творчество, те вещи, которые я знаю, те люди, которых я знаю, — я просто счастлива быть здесь».

Перевод Натальи Танюк

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто тут новенький: практики, которые помогают прижиться в коллективе
Мода на натуральное. Рейтинг брендов — 2018
США планируют увеличить ядерный арсенал
Сотрудникам МВД согласовали четыре страны для пляжного отдыха
Трамп продлил режим отмены санкций против Ирана в последний раз
Жириновский назвал сумму зарубежных активов Грудинина
Спецназ уничтожил диверсантов, обстрелявших базу Хмеймим
Предсказан результат россиян на Олимпиаде-2018
Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на «Оскар»
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь