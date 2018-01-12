От порнозвезды до управляющей компании: правила карьеры Джесси Эндрюс
История нетрадиционного успеха 25-летней американки.
История нетрадиционного успеха 25-летней американки.
Джесси Эндрюс в свои 25 лет добилась больше, чем многие люди за всю жизнь. Получившая успех собственными силами, основательница множества модных брендов не окончила среднюю школу, сделала карьеру в качестве порнозвезды, гастролировала в качестве международного диджея и продюсера и изучала все подробности индустрии моды — и все это в возрасте до 21 года. Ее ювелирная линия Bagatiba стала очень популярной среди таких личностей, как Хадид, Дженнер и Кардашьян, сразу после того, как она запустила еще два бренда: Basic Swim и Jeu Illimité.
Во время нашего интервью для The Failure Factor меня поразила ее мудрость и манера поведения — она далеко не та «дива», которую я себе представляла, и я тихо ругала себя, что стереотипно воспринимала ее такой. Она тепло прокомментировала мою «энергичность», прежде чем рассказала, что привело ее в индустрию фильмов для взрослых, как она «имела голову на плечах», когда «другие девочки принимали наркотики и отрывались на вечеринках», и как она заново открывала себя. Я чувствовала смирение, когда она описывала, как создавала свои бренды, как под ее руководством этот бизнес развивался начиная с дизайна, маркетинга, разработки
Меня, как психотерапевта, особенно заинтересовала ее жизнестойкость, учитывая, что каждый день ей нужно принимать важные решения. В процессе разговора она раскрывает свои взгляды и стратегии, которые привели ее к успеху в бизнесе, включая 2017 год — ее первый миллион долларов по линии Bagatiba.
1. По возможности создавайте компанию собственными силами.
Эндрюс поддерживают идею создания и развития бизнеса с нуля и не советует привлекать капитал, если в этом нет крайней необходимости. «Я до сих пор вкладываю мои собственные деньги, что, по моему мнению, медленно, но верно приводит к успеху. Конечно же, компании могут добиться успеха, если у них есть тонна денег, но, когда вы действительно тратите время, чтобы распределить деньги должным образом, это дает реальную отдачу.».
Бездумные траты, низкая ответственность за реализацию концепции и плохие отношения с инвесторами — это всего лишь несколько факторов рисков при мобилизации финансовых средств. В зависимости от ваших расходов для начала может быть достаточно взять кредит.
2. Если вы
По моему опыту, начинающие предприниматели чувствуют, что они топчутся на месте, имея твердое убеждение, что они должны «знать все». Эндрюс призывает к автодидактике, и она учится всему сама, от работы диджеем до дизайна бренда.
«Я бы сказала, что я хорошо справляюсь, — говорит Эндрюс. — Google — это действительно величайший инструмент. Если я не знаю, как
3. Будьте готовы «запачкать руки».
Эндрюс понимает, что при развивающейся славе основателя компании существуют еще и стрессы при решении менее гламурных задач, связанных с созданием компании.
Многие люди хотят использовать все крутое и новое. Они хотят развития бренда и успеха без больших усилий. Они хотят запустить бренд, но не хотят усиленно работать над этим. Они не хотят сами создавать
Проведя десятки интервью с успешными основателями компаний, я считаю, что прорыв к успеху за счет тяжелой работы тесно связан с поставленной целью. Быть честным с собой — для чего вы начинаете свой бизнес, являются ли ваши мотивы органичными и долгосрочными или же они поверхностны и мимолетны.
4. Окружайте себя нужными людьми.
Проблемы, о которых часто говорят предприниматели, в основном индивидуальные предприниматели, связаны с важностью сети поддержки. Только бескорыстная любовь помогает справиться с дискомфортом, который возникает в связи с неизбежными неопределенностями, трудными задачами и разочарованиями. «Окружайте себя правильными людьми, которые поддержат вас и любят вас, несмотря ни на что, в периоды удач и неприятностей, взлетов и падений. Я считаю, что это очень важно», — подчеркивает Эндрюс.
5. Не забывайте о перспективах.
Мудрая не по годам Эндрюс преисполнена чувством благодарности — это позволяет ей не обращать внимание на толки и разговоры и концентрироваться на том, что имеет важность.
«На данном этапе моей жизни я просто счастлива, что я живу. Я счастлива от всего того, что у меня есть — бизнес, жизнь, творчество, те вещи, которые я знаю, те люди, которых я знаю, — я просто счастлива быть здесь».
Перевод Натальи Танюк