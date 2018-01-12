Ученые назвали первый признак развития болезни Альцгеймера
До того, как когнитивные способности человека начинают ухудшаться
До того, как когнитивные способности человека начинают ухудшаться
Это первый признак опасного недуга, пишет American Journal of Psychiatry со ссылкой на исследователей Гарвардского университета.
Перепад настроения ученые объясняют следствием появления белковых бляшек в клетках мозга. Со временем их количество накапливается и болезнь прогрессирует. И часто диагноз ставится именно на этой уже поздней стадии, когда у человека, например, возникают проблемы с запоминанием информации.
По словам Нэнси Донован из Гарвардского университета, открытие может стать «ключом» в ранней диагностике и лечении болезни Альцгеймера, пишет РГ.
Она пояснила, что специалисты в течение пяти лет наблюдали за 300 добровольцами в возрасте от 60 до 90 лет. Большинство из них, находясь на момент начала эксперимента в здравом уме, демонстрировали «легкую форму» Альцгеймера, выражающуюся как раз в беспокойстве. Это состояние ухудшалось по мере того, как в гиппокампе (центре памяти) увеличивалось количество бляшек