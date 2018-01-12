Ученые назвали первый признак развития болезни Альцгеймера

Это первый признак опасного недуга, пишет American Journal of Psychiatry со ссылкой на исследователей Гарвардского университета.

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Перепад настроения ученые объясняют следствием появления белковых бляшек в клетках мозга. Со временем их количество накапливается и болезнь прогрессирует. И часто диагноз ставится именно на этой уже поздней стадии, когда у человека, например, возникают проблемы с запоминанием информации.

По словам Нэнси Донован из Гарвардского университета, открытие может стать «ключом» в ранней диагностике и лечении болезни Альцгеймера, пишет РГ.