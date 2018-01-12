Движение по проспекту Дзержинского временно ограничено до 15 января
Движение по данному участку дороги прекратилось ровно в полночь с наступлением двенадцатого января, а возобновится вновь в пять часов утра пятнадцатого января.
Движение по данному участку дороги прекратилось ровно в полночь с наступлением двенадцатого января, а возобновится вновь в пять часов утра пятнадцатого января.
В период с двенадцатого по пятнадцатое января временно ограничат движение по проспекту Дзержинского. Движение будет перекрыто на участке от улицы К. Цеткин до второго пер. Р. Люксембург, сообщает Мингорисполком.
Движение по данному участку дороги прекратилось ровно в полночь с наступлением двенадцатого января, а возобновится вновь в пять часов утра пятнадцатого января. Однако дорогу вновь перекроют в полночь с наступлением девятнадцатого января и до пяти утра двадцать второго января. Также движение на данном участке дороги будет ограничено с полуночи двадцать шестого января до пяти утра двадцать девятого января.
Такие меры будут приниматься в связи с проведением работ на объекте «Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от ул. К. Либкнехта до ул. Толстого. 1-я очередь. Транспортная развязка на пересечении ул. 1-е кольцо с пр. Дзержинского».