Движение по проспекту Дзержинского временно ограничено до 15 января

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В период с двенадцатого по пятнадцатое января временно ограничат движение по проспекту Дзержинского. Движение будет перекрыто на участке от улицы К. Цеткин до второго пер. Р. Люксембург, сообщает Мингорисполком.

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Движение по данному участку дороги прекратилось ровно в полночь с наступлением двенадцатого января, а возобновится вновь в пять часов утра пятнадцатого января. Однако дорогу вновь перекроют в полночь с наступлением девятнадцатого января и до пяти утра двадцать второго января. Также движение на данном участке дороги будет ограничено с полуночи двадцать шестого января до пяти утра двадцать девятого января.