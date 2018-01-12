Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Как портативные молокоотсосы меняют жизнь кормящих мам
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
ЕС подал иск за непроданную свинину. Какой ответ готовит Россия Ущерб европейцы оценили примерно в 1,4 млрд евро
"Сразу видно - патриоты": заграничный отдых ведущих возмутил Сеть
Путин высказался о поездке Порошенко на Мальдивы
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото)
Автосалон в Детройте: 8 главных премьер
МО РФ показало кадры учений, редко попадающие на глаза публике
СМИ: Умерший Державин оставил крупное наследство
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Моряки о захвате судна ВМС Украины: якобы попытка бегства
Калинина нашли со следами насильственной смерти
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Скончался композитор Владимир Шаинский
12 января, источник: БЕЛТА

Движение по проспекту Дзержинского временно ограничено до 15 января

Движение по данному участку дороги прекратилось ровно в полночь с наступлением двенадцатого января, а возобновится вновь в пять часов утра пятнадцатого января.

Источник: БЕЛТА

В период с двенадцатого по пятнадцатое января временно ограничат движение по проспекту Дзержинского. Движение будет перекрыто на участке от улицы К. Цеткин до второго пер. Р. Люксембург, сообщает Мингорисполком.

Читайте также
Места для предвыборной агитации определили в Минске

Движение по данному участку дороги прекратилось ровно в полночь с наступлением двенадцатого января, а возобновится вновь в пять часов утра пятнадцатого января. Однако дорогу вновь перекроют в полночь с наступлением девятнадцатого января и до пяти утра двадцать второго января. Также движение на данном участке дороги будет ограничено с полуночи двадцать шестого января до пяти утра двадцать девятого января.

Такие меры будут приниматься в связи с проведением работ на объекте «Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от ул. К. Либкнехта до ул. Толстого. 1-я очередь. Транспортная развязка на пересечении ул. 1-е кольцо с пр. Дзержинского».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Умер Михаил Державин
Парень, находясь в СИЗО, выиграл и получил автомобиль!
США планируют увеличить ядерный арсенал
Сотрудникам МВД согласовали четыре страны для пляжного отдыха
Трамп продлил режим отмены санкций против Ирана в последний раз
Жириновский назвал сумму зарубежных активов Грудинина
Спецназ уничтожил диверсантов, обстрелявших базу Хмеймим
Предсказан результат россиян на Олимпиаде-2018
Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на «Оскар»
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Глоток воздуха: Шипулин добывает бронзу в эстафете Сборная России распечатала очередной безмедальный период на Кубке мира, завоевав бронзовую медаль в мужской эстафете
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые «дикие» гаджеты CES 2018 На выставке не обошлось без курьезов
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь