Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время приема на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешнее поколение белорусов живет в очень непростое время. Говоря о том, как развивается Беларусь, о ее положении в бурном и быстро меняющемся мире, Александр Лукашенко отметил, что у страны нет никакой возможности отгородиться от негативных процессов.

«Надо уметь им противостоять, — подчеркнул глава государства. — Мы должны научиться жить в этом мире, где нужно приспосабливаться, но ни в коем случае не потерять свою идентичность, корни, от которых произрастает наша белорусская нация».

Касаясь перспектив, Президент откровенно и без всякого популизма отметил, что легко не будет.

«И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы. Но мы поставили перед собой амбициозные задачи, и, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей. Если мы не будем делать этого из года в год, дни нашей белорусской государственности будут сочтены», — сказал Александр Лукашенко.

Как будет развиваться страна и какой ей быть в будущем, зависит от каждого гражданина.

«Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в Беларуси рассчитывают на улучшение ситуации. Говоря об отношении к успехам страны как внутри ее, так и за рубежом, глава государства напомнил крылатое выражение: «Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов».

«Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы», — добавил он.

Такие встречи в преддверии старого Нового года стали доброй традицией. На прием приглашены представители СМИ и творческой интеллигенции — успешные, красивые, одухотворенные люди, отметил Александр Лукашенко.

От имиджа таких людей во многом зависит, как будут судить о народе в целом. Вместе с тем публичность и популярность — это большая ответственность, тяжелая ноша, сказал Президент.

«Вы — лицо нашей нации и должны быть образцом для подражания, стать настоящими носителями культуры, этикета, стиля. Узнаваемым персонам — работникам телевидения, культуры и искусства, спортсменам — под силу создавать моду на здоровый образ жизни, на глубокие знания, формировать чувство гордости за свой народ. В этом состоит их миссия», — подчеркнул глава государства.

Прежде чем вручить государственные награды, Александр Лукашенко отметил, что в жизни людей творческих профессий нет таких понятий, как выходной, праздник. Именно они эти праздники и создают. Он поблагодарил творческую элиту за все, что было сделано в прошлом году, и пожелал больших успехов в году нынешнем.

Благодарностей Президента и государственных наград удостоены представители СМИ за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм при освещении важнейших событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны, создание единого информационного пространства и развитие белорусско-российского сотрудничества в области телевидения и радио. Орден Франциска Скорины вручен директору Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимиру Перцову. Медали Франциска Скорины удостоена заведующий отделом политических обозревателей главной дирекции «Агентство телевизионных новостей» Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Макей.