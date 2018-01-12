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12 января, источник: БЕЛТА

Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность

Нынешнее поколение белорусов живет в очень непростое время. Говоря о том, как развивается Беларусь, о ее положении в бурном и быстро меняющемся мире, Александр Лукашенко отметил, что у страны нет никакой возможности отгородиться от негативных процессов.

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность.

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Лукашенко о жизни в Беларуси: еще не великолепно, но терпимо

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время приема на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешнее поколение белорусов живет в очень непростое время. Говоря о том, как развивается Беларусь, о ее положении в бурном и быстро меняющемся мире, Александр Лукашенко отметил, что у страны нет никакой возможности отгородиться от негативных процессов.

«Надо уметь им противостоять, — подчеркнул глава государства. — Мы должны научиться жить в этом мире, где нужно приспосабливаться, но ни в коем случае не потерять свою идентичность, корни, от которых произрастает наша белорусская нация».

Касаясь перспектив, Президент откровенно и без всякого популизма отметил, что легко не будет.

«И даже, наверное, легче не будет, чем в прошлом, 2017-м или в былые годы. Но мы поставили перед собой амбициозные задачи, и, чего бы это нам ни стоило, мы должны достичь этих рубежей. Если мы не будем делать этого из года в год, дни нашей белорусской государственности будут сочтены», — сказал Александр Лукашенко.

Как будет развиваться страна и какой ей быть в будущем, зависит от каждого гражданина.

«Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, в Беларуси рассчитывают на улучшение ситуации. Говоря об отношении к успехам страны как внутри ее, так и за рубежом, глава государства напомнил крылатое выражение: «Печально, когда у вас нет друзей. А еще грустнее, когда нет врагов».

«Наверное, и то, и другое у нас есть. Значит, мы еще имеем некоторые перспективы», — добавил он.

Такие встречи в преддверии старого Нового года стали доброй традицией. На прием приглашены представители СМИ и творческой интеллигенции — успешные, красивые, одухотворенные люди, отметил Александр Лукашенко.

От имиджа таких людей во многом зависит, как будут судить о народе в целом. Вместе с тем публичность и популярность — это большая ответственность, тяжелая ноша, сказал Президент.

«Вы — лицо нашей нации и должны быть образцом для подражания, стать настоящими носителями культуры, этикета, стиля. Узнаваемым персонам — работникам телевидения, культуры и искусства, спортсменам — под силу создавать моду на здоровый образ жизни, на глубокие знания, формировать чувство гордости за свой народ. В этом состоит их миссия», — подчеркнул глава государства.

Прежде чем вручить государственные награды, Александр Лукашенко отметил, что в жизни людей творческих профессий нет таких понятий, как выходной, праздник. Именно они эти праздники и создают. Он поблагодарил творческую элиту за все, что было сделано в прошлом году, и пожелал больших успехов в году нынешнем.

Благодарностей Президента и государственных наград удостоены представители СМИ за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм при освещении важнейших событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны, создание единого информационного пространства и развитие белорусско-российского сотрудничества в области телевидения и радио. Орден Франциска Скорины вручен директору Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимиру Перцову. Медали Франциска Скорины удостоена заведующий отделом политических обозревателей главной дирекции «Агентство телевизионных новостей» Национальной государственной телерадиокомпании Ольга Макей.

Благодарностью Президента отмечены заслуги ряда работников СМИ, в том числе представителей БЕЛТА, Белтелерадиокомпании, МТРК «Мир», ЗАО «Второй национальный канал» и ЗАО «Столичное телевидение».

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