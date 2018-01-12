Белоруску, которую искали 15 лет, нашли в российском монастыре
Милиция обнаружила белоруску, которую искали 15 лет, в российском монастыре, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Милиция обнаружила белоруску, которую искали 15 лет, в российском монастыре, сообщили в УВД Миноблисполкома.
Валентину Калюту 1975 года рождения искали 15 лет. В 2003 году она, будучи еще молодой, отправилась в Россию и исчезла.
— Сейчас выяснилось, что она живет во Владимирской области России в женском монастыре. Пропажа белоруски не была связана с криминалом, — отметили в УВД Миноблисполкома.
Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.