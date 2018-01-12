Скандал с Азаренко: почему семья не может судиться с братом теннисистки

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Почти полгода семья Вивсяных из Новогрудка пытается обжаловать решения Заводского суда Минска, после которых они лишились «Фольксвагена Пассат СС». А возвращать почти 20 тысяч долларов должен не взявший деньги продавец машины, а компания, с которой Вивсяные не заключали никаких сделок и дел не имели.

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Вивсяные: «Он брат известной спортсменки».

«Когда мы узнали, что купленная у Максима Азаренко машина принадлежит не ему и проходит по уголовному делу, он нам сразу сказал, что выйдет сухим из дела. Он же брат известной спортсменки. Мы тогда не очень ему поверили», — вспоминают разговор, который состоялся летом 2014 года, Евгений и Виктория Вивсяные.

Только за последний год у них собралась толстая папка с документами. Один из них — решение суда Заводского района Минска о том, что семья должна отдать «Фольксваген Пассат СС» 2010 года выпуска гражданину Глухенькому, которого признали истинным владельцем автомобиля.

История с машиной у семьи Вивсяных началась в апреле 2014 года, когда они купили «Фольксваген Пассат СС» почти за 20 тысяч долларов США у брата известной белорусской теннисистки Максима Азаренко.

«Деньги за авто были уплачены 25 апреля 2014 года по счет-справке. Машину показывал перед продажей, а затем передавал вместе с полным пакетом документов и получал деньги лично Азаренко», — рассказывает Евгений.

Лишь спустя несколько месяцев нашелся настоящий хозяин. Тогда выяснилось, что он отдал «Фольксваген» на продажу в автоломбард «АвтоКомпаниСевен», на сотрудников которого возбудили уголовное дело за махинации с машинами. Когда рассматривалось это дело, Виктория проходила по нему в качестве свидетеля.

Подать в суд на Азаренко невозможно.

Оказалось, что подать в суд на Азаренко, с которым Вивсяные заключали сделку покупки-продажи машины и которому передавали деньги, на практике не получается. Виктория поясняет, почему:

«Есть решение суда Заводского района Минска, по которому наш «Фольксваген Пассат» переходит Глухенькому. Но при этом деньги за машину, которые нам должны выплачивать осужденные сотрудники автоломбарда «АвтоКомпаниСевен».

«С владельцами этого автоломбарда мы договор не заключали, деньги давали Азаренко, машину покупали по частному объявлению и не знали, что она проходит через автоломбард», — добавляет Евгений.

Когда суд рассматривал дело о том, кому отдать спорную машину, Виктория подавала ходатайство с просьбой: если машину решать отдать Глухенькему, то привлечь Азаренко М. Ф. в качестве третьего лица по делу, чтобы иметь возможность подать в его адрес иск о возврате денег. Но суд не учел просьбу.

«На этом автоломбарде висит 4,5 миллиона долларов долгов перед обманутыми клиентами, в этой очереди мы будем стоять последними. Это значит, что шансы вернуть деньги — близки к нулю», — рассуждает Евгений.

Решения суда принимаются не в пользу Вивсяных, так как есть уже вступивший в силу приговор по уголовному дело о мошенничества «АвтоКомпаниСевен», который учитываются при вынесении решений по новым делам. А в нем семья нашла много несоответствий и странностей.

Уголовное дело со странностями.

Во-первых, следствие и суд признали перегонщика машин Глухенького истинным владельцем спорного «Фольксваген Пассат СС».

«Парадокс ситуации в том, что у этого человека нет ни одного документа, который бы подтвердил, что он хотя бы день являлся собственником машины или давал деньги на ее покупку», — говорит Евгений.

Следователи пришли к такому выводу на основании показаний жителя Ошмян Слижова, который сообщил, что машина покупалась за деньги Глухенького, а он только зарегистрировал ее на свое имя. Как доказательство проходят и отметки в паспорте Глухенького о пересечении белорусско-литовской границы.

Семья недоумевает: в уголовном деле об «АвтоКомпанисевен» суд и следствие разобрались с собственником спорного «Фольксваген Пассат СС», рассмотрев этот вопрос как под лупой. Но оставили белое пятно по не менее важному вопросу — как получилось, что проданное Вивсяным авто попало в руки Азаренко.

Как машина попала в чужие руки?

По словам семьи, из материалов уголовного дела о мошенничестве с машинами следует, что договор комиссии о продаже «Фольксваген Пассат СС» составлялся на имя владельца и «АвтоКомпаниСевен», авто было передано компании с целью последующей продажи. Это значит, что распоряжаться машиной и совершать любые сделки с ней могла только компания или уполномоченные от нее лица.

Тем не менее, непонятным образом автомобиль с полным пакетом документов оказался в распоряжении Максима Азаренко, который размещал частные объявления о его продаже, показывал его покупателям и продал, взяв за него деньги. На момент покупки Вивсяные были уверены, что автомобиль — собственность продавца.

«Адвокат осужденных сотрудников “АвтоКомпаниСевен” во время процесса спросила у Азаренко, чем он отличается от его подзащитных», — вспоминает Евгений.

Он недоумевает, почему с этим лежащим на поверхности вопросом не разбиралось следствие. В уголовном деле Азаренко проходит как свидетель. В своих показаниях он рассказывал, что отдал деньги руководителю автоломбарда через знакомого, правда, сам руководитель уточнял, что этот факт не помнит.

«Но купленная машина как-то ведь попала в третьи руки. Если с ведома владельцев автоломбарда, то это участие в их схеме. Если без их ведома — то как и насколько законно?» — рассуждает семья.

Они добавляют, что если бы знали или хотя бы подозревали о том, что машина замешана в серых схемах, не стали бы связываться.

А заявление в милиции не приняли.

Семья хотела написать заявление в милицию, чтобы привлечь к ответственности продавшего им чужую машину Азаренко, но правоохранители им сообщили, что в действиях продавца не видят состава преступления.