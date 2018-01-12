На одном из столичных перекрестков движение реорганизовано
На этот час в столице зарегистрировано два
На этот час в столице зарегистрировано два
Одно из них произошло на перекрестке ул. Петриканской с ул. М. Витязул, у кольцевой развязки возле «Supraten», а второе — на перекрестке бульвара Штефана чел Маре с улицей Чуфля в направлении улицы Измаильской.
Там был демонтирован светофор с дополнительной стрелкой влево, и можно ехать по третьей полосе и вперед, в направлении улицы Албишоара.
В этом контексте НИП рекомендует водителям безоговорочно соблюдать указания патрульных инспекторов и проявлять максимум терпения и дисциплины, соблюдая Правила дорожного движения.