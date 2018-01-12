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12 января, источник: Noi.md

На одном из столичных перекрестков движение реорганизовано

На этот час в столице зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия.

Источник: Noi.md

Одно из них произошло на перекрестке ул. Петриканской с ул. М. Витязул, у кольцевой развязки возле «Supraten», а второе — на перекрестке бульвара Штефана чел Маре с улицей Чуфля в направлении улицы Измаильской.

В то же время Национальный инспекторат патрулирования объявляет о реорганизации транспортного движения на пересечении улицы Михая Витязул с улицей Колумна в направлении Рышкановки.

Там был демонтирован светофор с дополнительной стрелкой влево, и можно ехать по третьей полосе и вперед, в направлении улицы Албишоара.

В этом контексте НИП рекомендует водителям безоговорочно соблюдать указания патрульных инспекторов и проявлять максимум терпения и дисциплины, соблюдая Правила дорожного движения.

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