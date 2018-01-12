Деньги за перевозку елки из Украины направляются в Кишинев

Источник: Noi.md

Всему виной праздники, отметил глава Управления по связям с общественностью Кишиневской примэрии Вадим Брынзанюк в интервью NOI.md.

«Деньги не перечислены, но возможно до конца дня это произойдет. Это из-за зимних праздников. Деньги будут!», — уверил нас Брынзанюк.

Уточняем, что 18 декабря 2017 года и.о. примара Сильвия Раду объявила, что компания, занимавшаяся доставкой елки, вернет столичной примэрии деньги — 28 тыс. леев.