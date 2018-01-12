Деньги за перевозку елки из Украины направляются в Кишинев
Зимние праздники проходят, а деньги, потраченные на приобретение и перевозку елки из Украины, так и не получены.
Зимние праздники проходят, а деньги, потраченные на приобретение и перевозку елки из Украины, так и не получены.
Всему виной праздники, отметил глава Управления по связям с общественностью Кишиневской примэрии Вадим Брынзанюк в интервью NOI.md.
«Деньги не перечислены, но возможно до конца дня это произойдет. Это
Уточняем, что 18 декабря 2017 года и.о. примара Сильвия Раду объявила, что компания, занимавшаяся доставкой елки, вернет столичной примэрии деньги — 28 тыс. леев.
«Лысая» елка привезена из